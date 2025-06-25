Таємна дружина, секретна дитина: Джеджула розкрив деталі нового шлюбу із загадковою незнайомкою

Коротко:
- У Джеджули таємно з'явилася третя дитина
- Мама немовляти - нова дружина ведучого
22 червня український актор і ведучий Андрій Джеджула несподівано для шанувальників повідомив, що втретє став батьком. Сьогодні шоумен підтвердив, що мама його третьої дитини є його офіційною дружиною.
У бесіді з Oboz.ua він зазначив, що його нова обраниця - непублічна особистість, яка не має стосунку до світу шоу-бізнесу. Рішення приховувати стосунки було для пари обопільним - у Джеджули вже був досвід публічних стосунків, і повторювати його він поки що не хоче.
Також ведучий розповів, що третій малюк з'явився на світ під час партнерських пологів. Донька Емілія - запланована дитина, на яку батьки дуже чекали.
"Знаєте, я взагалі майже нікому не розповідав про свої стосунки. Близьке коло – так, вони були в курсі, але не більше. ... Вагітність не стала для нас несподіванкою – Емілія була бажаною та очікуваною дитиною. Це був усвідомлений і запланований крок у нашому житті. І річ не лише в тому, що дружина "хотіла дитину", а в тому, як вона ставиться до дітей загалом – з неймовірною любов’ю, енергією й терпінням. Вона не просто це демонструє – вона цим живе", - поділився Андрій Джеджула. Також він зазначив, що його друга офіційна дружина дуже легко і швидко знайшла спільну мову з двома його дітьми від попередніх стосунків - 16-річним Даніелем і 4-річною Адель.
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Хто такий Андрій Джеджула?
Андрій Джеджула - український актор театру і кіно, теле- і радіоведучий, шоумен. Ведучий телеканалу "Київ", повідомляє Вікіпедія.
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