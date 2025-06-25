Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Таємна дружина, секретна дитина: Джеджула розкрив деталі нового шлюбу із загадковою незнайомкою

Анна Підгорна
25 червня 2025, 20:04
68
Жінка, яка не хоче, щоб публіка дізналася про її зв'язок з Андрієм Джеджулою, днями народила шоумену третього малюка.
Андрій Джеджула з донькою
Андрій Джеджула особисте життя - шоумен розповів про другу дружину / колаж: Главред, фото: instagram.com/djedjula

Коротко:

  • У Джеджули таємно з'явилася третя дитина
  • Мама немовляти - нова дружина ведучого

22 червня український актор і ведучий Андрій Джеджула несподівано для шанувальників повідомив, що втретє став батьком. Сьогодні шоумен підтвердив, що мама його третьої дитини є його офіційною дружиною.

У бесіді з Oboz.ua він зазначив, що його нова обраниця - непублічна особистість, яка не має стосунку до світу шоу-бізнесу. Рішення приховувати стосунки було для пари обопільним - у Джеджули вже був досвід публічних стосунків, і повторювати його він поки що не хоче.

відео дня

Також ведучий розповів, що третій малюк з'явився на світ під час партнерських пологів. Донька Емілія - запланована дитина, на яку батьки дуже чекали.

"Знаєте, я взагалі майже нікому не розповідав про свої стосунки. Близьке коло – так, вони були в курсі, але не більше. ... Вагітність не стала для нас несподіванкою – Емілія була бажаною та очікуваною дитиною. Це був усвідомлений і запланований крок у нашому житті. І річ не лише в тому, що дружина "хотіла дитину", а в тому, як вона ставиться до дітей загалом – з неймовірною любов’ю, енергією й терпінням. Вона не просто це демонструє – вона цим живе", - поділився Андрій Джеджула. Також він зазначив, що його друга офіційна дружина дуже легко і швидко знайшла спільну мову з двома його дітьми від попередніх стосунків - 16-річним Даніелем і 4-річною Адель.

Андрій Джеджула з донькою Емілією
Андрій Джеджула з донькою Емілією / instagram.com/djedjula
Андрій Джеджула із сином Даніелем і донькою Адель
Андрій Джеджула із сином Даніелем та донькою Адель / instagram.com/djedjula

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українська співачка Злата Огнєвіч підтвердила стосунки з Ostrovskyi. Вона розповіла, чому їхня пара опинилася перед об'єктивами фотокамер у весільному вбранні.

Також український музичний продюсер і виконавець Потап, який під час повномасштабної війни в Україні перебрався за кордон, посміявся над "Третьою Світовою війною" в новому відео.

Читайте також:

Хто такий Андрій Джеджула?

Андрій Джеджула - український актор театру і кіно, теле- і радіоведучий, шоумен. Ведучий телеканалу "Київ", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Андрій Джеджула новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна створила нову зброю, яка б'є на 60 км, але є нюанс: ЗМІ розкрили деталі

Україна створила нову зброю, яка б'є на 60 км, але є нюанс: ЗМІ розкрили деталі

20:12Війна
Україну атакує грозовий шторм: які регіони заливатимуть дощі

Україну атакує грозовий шторм: які регіони заливатимуть дощі

19:37Синоптик
"Путін точно не перемагає": Зеленський розкрив нові деталі розмови з Трампом

"Путін точно не перемагає": Зеленський розкрив нові деталі розмови з Трампом

19:28Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 25 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 25 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 26 червня: Стрільцям - особлива зустріч, Близнюкам - труднощі

Гороскоп на завтра 26 червня: Стрільцям - особлива зустріч, Близнюкам - труднощі

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 червня (оновлюється)

Гороскоп Таро на завтра 26 червня: Овен - попередження, Рак - нещасний випадок

Гороскоп Таро на завтра 26 червня: Овен - попередження, Рак - нещасний випадок

Як легко почистити гору молодої картоплі за три хвилини - лайфхак

Як легко почистити гору молодої картоплі за три хвилини - лайфхак

Останні новини

21:53

Приїде: син Преснякова повідомив про важливе рішення

21:15

Як заготовити щавель на зиму – простий спосіб без солі та оцту

21:12

Москва готується "розміняти" свого союзника на Україну - про що йдеться

21:11

Міф про "нуль": скільки кілометрів насправді можна проїхати, коли загорівся індикатор

21:06

Забуті, але не втрачені: українські жіночі та чоловічі імена з глибоким змістомВідео

Загородній: США рубають щупальця Росії – Іран і Білорусь, зростання цін на нафту РФ не врятуєЗагородній: США рубають щупальця Росії – Іран і Білорусь, зростання цін на нафту РФ не врятує
20:45

Без тертя і нервів: лише один домашній засіб зробить унітаз білосніжнимВідео

20:12

Україна створила нову зброю, яка б'є на 60 км, але є нюанс: ЗМІ розкрили деталіВідео

20:04

Таємна дружина, секретна дитина: Джеджула розкрив деталі нового шлюбу із загадковою незнайомкою

20:02

Російські мільярди на ППО: Умєров розкрив, що отримає Україна від Британії

Реклама
19:52

Як зберегти петрушку на зиму без втрати користі: метод, про який знають одиниціВідео

19:37

Україну атакує грозовий шторм: які регіони заливатимуть дощі

19:28

"Путін точно не перемагає": Зеленський розкрив нові деталі розмови з Трампом

19:12

"Російський дятел" замовк: що приховувала секретна база "Чорнобиль-2"Відео

19:10

Трамп влаштував істерику від своїх постійних невдач і провалівПогляд

18:54

"Я йому не довіряю": генсек НАТО зізнався, як Путін йому неодноразово брехав

18:39

Чи можна подружжю жити із батьками: важливе застереження від священникаВідео

18:11

Трамп зробив відверту заяву про розмову з Зеленським - що тепер чекає на українців

18:10

"Ось ми і зустрілися": Олександра Кучеренко заінтригувала таємною зустріччю

17:46

"Ядерний удар абощо": експерт сказав, що буде з цінами на нафту до кінця червня

17:38

Росія нападе на НАТО: генсек Рютте назвав терміни початку великої війни

Реклама
17:29

Випробування для сильних: які 4 знаки пройдуть через кризи до кінця 2025

17:26

Збирав там друзів-олігархів: що сталось із таємною дачею Януковича під Києвом

16:43

Покарають на більш ніж 100$: в Україні стали жорсткішими правила паркування

16:43

Трамп і Зеленський провели переговори: перші подробиці зустрічі

16:40

Євро "здав позиції" після рекордного стрибка, долар пішов у піке: новий курс валют

16:31

Країни НАТО ухвалили підсумкову декларацію: як тепер змінилась роль України та РФ

16:04

Припинення вогню в Україні: в Путіна заговорили про мирний меморандум

16:03

Літо переверне життя трьох знаків зодіаку з ніг на голову: хто у списку

16:00

Штрафи від ТЦК: названо області-лідери за кількістю проваджень

15:49

У НАТО висловилися про Україну і вказали на небезпечний момент

15:48

Не просто звичка: чому водії вимикають музику в авто під час паркування

15:40

У РФ мало шансів для успіху: в ISW розкрили, чи закінчиться війна у 2025 році

15:39

Українці отримають компенсацію за неякісний газ: як добитися перерахунку

15:23

"Великий прорив": Рютте назвав головне рішення, яке буде ухвалене на саміті НАТО

15:20

Місячний календар стрижок на липень 2025 року

15:10

Нова українська класика: хто створив перший "військовий" костюм для Зеленського, і скільки коштував образВідео

14:56

Померла зірка "Санта-Барбари" та "Доктора Хауса

14:45

Чому у вчителів відпустка 56 днів: як надається відпустка педагогам

14:39

Про пил та подряпини на підлозі можна забути: один засіб вимиє усе до блиску

14:35

Де 3 відмінності між совами: лише "справжній детектив" відгадає за 9 секунд

Реклама
14:06

"Ще не час": у США сказали, чому Трамп не поспішає карати Росію санкціями

14:03

"Обговоримо його труднощі": Трамп заговорив про підготовку до розмови із Зеленським

13:50

Точно не через дефіцит: чому в СРСР використовували волосся замість ниток

13:42

Ворог знищує інфраструктуру: Костянтинівка - на межі гумкатастрофи

13:13

Дорослий чоловік: який вигляд має позашлюбний син Меладзе і Джанабаєвої

13:09

Склад боєприпасів РФ злетів у повітря: у небо підняли авіацію, територія в облозі

12:57

"Я був на межі": Бред Пітт уперше зізнався в алкоголізмі

12:48

Чому в англійській "ти" і "ви" — одне слово

12:18

Літня спека знову накриє Україну: де розігріє до +34 градусів

12:14

Чому 26 червня забороняється виконувати брудну роботу: яке церковне свято

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти