Потап поглузував над "Третьою Світовою війною"

Коротко:
- Потап поділився новим відео
- У кадрі він висловив свою думку щодо "Третьої Світової війни"
Після виїзду українського музичного продюсера і виконавця Потапа за кордон його нерідко викривають у неоднозначній поведінці. Вчинки артиста та висловлювання далеко не завжди зрозумілі тим, хто колись був його шанувальниками.
Приміром, сьогодні Олексій Потапенко поділився роликом, який на тлі непростої політичної ситуації в Україні та світі більше схожий на кепкування. Відео з'явилося в його блозі в Instagram.
У кадрі Потап спершу докірливо дивиться в камеру, потім хитає головою і прикриває очі рукою. Ролик він підписав: "Третя Світова війна??? Не цього літа".
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Хто такий Потап?
Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".
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