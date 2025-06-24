Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Потап поглузував над "Третьою Світовою війною"

Анна Підгорна
24 червня 2025, 21:42
198
Потапенко опублікував неоднозначний і провокаційний пост.
Потап
Потап новини - артист осоромився новим відео / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Коротко:

  • Потап поділився новим відео
  • У кадрі він висловив свою думку щодо "Третьої Світової війни"

Після виїзду українського музичного продюсера і виконавця Потапа за кордон його нерідко викривають у неоднозначній поведінці. Вчинки артиста та висловлювання далеко не завжди зрозумілі тим, хто колись був його шанувальниками.

Приміром, сьогодні Олексій Потапенко поділився роликом, який на тлі непростої політичної ситуації в Україні та світі більше схожий на кепкування. Відео з'явилося в його блозі в Instagram.

відео дня

У кадрі Потап спершу докірливо дивиться в камеру, потім хитає головою і прикриває очі рукою. Ролик він підписав: "Третя Світова війна??? Не цього літа".

Потап
Потап новини - артист осоромився новим відео / instagram.com/realpotap

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що зірка "Ліги сміху", український комік Олександр Венедчук, після крововиливу в мозок повернувся на сцену. Щасливою новиною з шанувальниками поділився сам Веня.

Також українська співачка і музична продюсерка Наталія Могилевська розкрила незвичайну професію 13-річної доньки - влітку у Мішель з'явиться можливість реалізувати свої таланти.

Читайте також:

Хто такий Потап?

Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Потап Олексій Потапенко новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія спробує оточити Суми: високопосадовець НАТО розкрив дані розвідок

Росія спробує оточити Суми: високопосадовець НАТО розкрив дані розвідок

22:42Війна
Секрет успіху "Сапсана": експерт розкрив, скільки ракет потрібно для ефективних ударів

Секрет успіху "Сапсана": експерт розкрив, скільки ракет потрібно для ефективних ударів

21:42Україна
Дніпро в руїнах, поранено 5-місячне немовля: що відомо про наслідки удару РФ

Дніпро в руїнах, поранено 5-місячне немовля: що відомо про наслідки удару РФ

20:19Війна
Реклама

Популярне

Більше
РФ пішла в наступ і націлилася на захоплення великого міста – FT

РФ пішла в наступ і націлилася на захоплення великого міста – FT

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на малюнку дитини за 27 секунд

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на малюнку дитини за 27 секунд

Карта Deep State онлайн за 24 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Влупить із 6-бальною потужністю: країну накриває нова магнітна буря

Влупить із 6-бальною потужністю: країну накриває нова магнітна буря

"Алла Борисівна знімає. Особисто": Галкін перестав приховувати, де перебуває зараз

"Алла Борисівна знімає. Особисто": Галкін перестав приховувати, де перебуває зараз

Останні новини

22:44

Секрет розкішних троянд: садівник розповів, як обрізати їх для пишного цвітіння

22:42

Росія спробує оточити Суми: високопосадовець НАТО розкрив дані розвідок

22:07

Коли починається грибний сезон: як і коли збирати гриби правильно

21:54

Шарлотка з яблуками без духовки: ідеальний рецепт за 15 хвилин

21:42

Секрет успіху "Сапсана": експерт розкрив, скільки ракет потрібно для ефективних ударів

Загородній: США рубають щупальця Росії – Іран і Білорусь, зростання цін на нафту РФ не врятуєЗагородній: США рубають щупальця Росії – Іран і Білорусь, зростання цін на нафту РФ не врятує
21:42

Потап поглузував над "Третьою Світовою війною"

21:05

Чи можна переплавити або здати в ломбард обручки: священник роз'яснив всі нюансиВідео

20:55

Трагічний квітень 1979-го: що приховує трагедія загибелі Володимира ІвасюкаВідео

20:42

"Відкрию таємницю": Злата Огнєвіч підтвердила стосунки з Ostrovskyi

Реклама
20:24

"Витягнув з-під завалів": школяр героїчно врятував друга після удару по ліцею на Одещині

20:19

Дніпро в руїнах, поранено 5-місячне немовля: що відомо про наслідки удару РФФото

20:09

Розставили крапки над "і"; Мірзоян і Матвієнко показали "виворіт" стосунківВідео

19:59

Чому вишні стають червивими: неочікувана причина

19:48

Як зробити термос для холодної води з пляшки - лайфхак для спекотних днів

19:42

Капкан для Кремля: Зеленський озвучив два кроки для завершення війни

19:22

Дощі, грози та шквали: Україну найближчим часом атакує потужний шторм

19:21

РФ отримала новий спосіб заробити на війну, але це не надовго – Загородній

19:20

Витрачав шалені гроші на одяг: історик розповів правду про Тараса Шевченка

19:10

Чому відставка прем'єра Шмигаля не відбудеться днямиПогляд

19:04

"Не мав там опинитися": Трамп сказав, про що запитає Зеленського на зустрічі

Реклама
18:59

HR Wisdom Summit 2025 збере в Києві понад 400 HR-лідерів і управлінців

18:42

Для багатьох стане сюрпризом: як правильно сказати українською "іменинник"

18:40

"Ми бігли до городів і пролунав вибух": на Сумщині ледь не загинула ціла родина з дітьмиФотоВідео

18:27

Будуть знову як нові: простий лайфхак, як відбілити шкарпетки без хімії

18:25

Долар полетів униз, євро встановив історичний рекорд: новий курс на 25 червня

17:43

4 знаки зодіаку, у яких кохання як у кіно: хто любить пристрасно і гаряче

17:37

Чому на похороні перевертають стільці: священник відповів, чи треба так робитиВідео

17:30

"Не мацати": Нікітюк показала "судини" для годування

17:22

Росіян майже не було: коли та чому в РФ існувала Зелена Україна

17:20

"Черговий удар по життю": Зеленський жорстко відреагував на атаку РФ по ДніпруФотоВідео

17:17

"З собою допоможи": Трамп боляче "вколов" Путіна через одіозну пропозицію

17:16

Окупанти завели на Сергія Жадана кримінальну справу - деталі

16:56

Експерти назвали найнадійніші авто: ТОП-5 бюджетних брендів, що служать роками

16:54

Таємниця розкрита: хто насправді зображений на фресках Софії Київської

16:46

"Росії відрубали щупальце": у Путіна проблеми через війну між Ізраїлем та Іраном

16:39

Україна може виготовляти 8 млн безпілотників на рік, проте є одне "але" – Зеленський

16:18

"Ми будуємо міст": генсек НАТО впевнено натякнув на сюрприз для України

16:17

Пенсіонерам начислять 944 грн щомісяця: як оформити додаткові виплати

16:13

Загадка для багатьох киян: що приховує станція метро Позняки

16:10

Росіяни тікають з позиції: у ЗСУ розповіли про покращення ситуації на Сумщині

Реклама
15:52

Загадка для найрозумніших: треба знайти помилку на картинці всього за 5 секунд

15:41

Стовпчики термометрів піднімуться вище норми: погода в липні приготувала сюрпризи

15:30

Чи потрібно святкувати Івана Купала: священник чітко пояснив

15:17

"Що ви робите?!": Трамп накинувся з матами на Ізраїль в прямому ефірі, відео

14:53

"По Москві теж вдаримо": чим небезпечна для росіян нова українська ракета "Сапсан"

14:50

РФ зупинить війну лише у 2 випадках: Загородній описав обидва варіанти

14:40

ППО України серйозно посилять: Києву виділяють великий пакет військової допомоги

14:35

Як одягнутись на випадок початку Третьої світової: що відомо про новий тренд

14:31

"На перукаря не вистачило": невпізнанна Клара Новікова вийшла у світ із келихомВідео

14:18

Без знання грозить в штраф у 2 тис грн: з'явився дивний знак з номером 1010-70

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти