"Відкрию таємницю": Злата Огнєвіч підтвердила стосунки з Ostrovskyi

Стисло:
- Злата Огнєвіч і Ostrovskyi майже тиждень підігрівають чутки про роман
- Співачка зізналася, які стосунки пов'язують їх
Минулого тижня українська співачка Злата Огнєвіч спровокувала чутки про роман зі співаком Ostrovskyi (Віталієм Островським) - пара опублікувала відео у весільних вбраннях і подякувала тим, "хто був з ними в той день". Потім Островський показав пристрасні поцілунки зі Златою.
У Мережі стали сперечатися: між Віталієм і Златою піар-роман чи справжні почуття? Ясність внесла сама співачка в коментарі для Люкс Фм.
Огнєвіч підтвердила стосунки з Островським, але з одним застереженням: всупереч тому, що разом вони мають чудовий вигляд у кадрі, як закохані, об'єднує їх лише спільна творчість.
"Звісно, між нами щось було, а що ви думали, так просто такі знімання трапляються? Між нами були творчі стосунки! Я відкрию таємницю! Це був воркшоп для фотографів. Дуже класні та креативні фотографи, з різних куточків України. Не буду приховувати, що в кадрі ми з Островським дуже личимо одне одному", - розповіла Злата Огнєвіч.
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Хто така Злата Огнєвіч?
Злата Огнєвіч - українська співачка і політик, заслужена артистка АР Крим. Представник України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.
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