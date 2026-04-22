"Слава родини Ступок згасне": колишня дружина Дмитра зробила гучну заяву

Поліну Логунову звинувачували у розриві з Дмитром Ступкою через фінансові труднощі.

Дмитро Ступка та Поліна Логунова

Поліна Логунова дала відверте інтерв'ю

Що розповіла екс-дружина Дмитра Ступки про їхнє розлучення

Екс-дружина українського актора Дмитра Ступки, який виїхав до США ще на початку повномасштабної війни в Україні, зважилася на відверті зізнання про розлучення зі знаменитістю. Поліна Логунова заявила в інтерв'ю на YouTube-каналі "Вершиленко & Co", що не розповідає про секрети сім'ї Ступок лише через страх за свою дочку.

За словами Логунової, звинувачення на її адресу про розлучення через фінансові проблеми Ступки не відповідають дійсності. Незважаючи на те, що в США сім'я дійсно відчувала брак коштів, ніхто не знав про справжні проблеми їхньої родини.

"Тут це посилилося теж, тому що він дуже сильно зневірився. Я людина, яка завжди підтримає іншого. Мені, напевно, хотілося б, щоб на мою підтримку відповідали: "Так, ти права, я зараз сльози витру, все буде добре". І щоб щось робили, тому що встати і піти вперед — це теж дія. І так дуже важко, і так багато негативу", — поділилася Поліна.

Екс-дружина актора зізналася, що не виносить подробиці їхнього особистого життя на загальний огляд через занепокоєння щодо долі їхньої спільної доньки. Поліна заявила, що володіє інформацією, яка здатна підірвати авторитет усієї родини Ступок, але її розкриття поставить під удар дитину.

"Якщо я почну розповідати, його авторитет у медійному полі сильно постраждає. Через емоції та образи він думає, що все моя вина. Уся брудна білизна, яку ми можемо публічно вилити одне на одного, вплине на мою доньку. Якби у нас не було спільної дитини, йому був би кінець. Що б він не робив, я не буду публічно на нього нападати. У нас є дочка, і коли вона виросте, багато чого побачить. Якщо я відкрию рота — вся слава родини Ступок впаде! Я буду мовчати не тому, що хвилююся за них, а тому що захищаю дитину", — висловилася Логунова.

Розлучення Дмитра Ступки та Поліни Логунової офіційно відбулося навесні 2022 року після шести років шлюбу. Дмитро Ступка стверджував, що причиною розриву став роман Поліни з американцем. Логунова різко заперечувала ці заяви колишнього обранця і дала зрозуміти, що за їхнім розставанням ховаються набагато серйозніші причини.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про особу: Дмитро Ступка Дмитро Остапович Ступка – український актор театру та кіно. Актор київського театру імені Івана Франка (2009–2022). Син Остапа Ступки та онук Богдана Ступки.

