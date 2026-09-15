Звільнили територію більшу за Житомир: в 3 АК розкрили нові деталі операції 'Вівальді'

Операція "Вівальді" дозволила українським військовим не лише повернути контроль над значною територією, а й суттєво послабити позиції російських сил.

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Операція Вівальді - 3 АК звільнив територію більшу за Житомир / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

3-й АК заявив про звільнення 75 км² території

Втрати РФ перевищили 1500 військових і 12 тисяч дронів

3-й армійський корпус заявив про звільнення та зачистку 75 квадратних кілометрів території під час першого сезону операції "Вівальді". Ще близько 10 квадратних кілометрів припадає на територію, де тривала окупація, тож загальна площа становить 85 квадратних кілометрів - більше за площу Житомира. Про це повідомила пресслужба 3-го армійського корпусу у зведенні щодо операції "Вівальді".

Під час операції українські військові зачистили від російських сил Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру.

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"Від окупантів зачищено Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру. Загалом 75 квадратних кілометрів території, де окупували середнє – це ще 10 квадратних кілометрів. Разом це більше, ніж площа Житомира і майже як Чернігів", - зазначили військові.

У корпусі додали, що одним із ключових завдань було усунення малих груп противника, які діяли в тилу українських позицій.

"Малі групи окупантів, які ховалися в сірій зоні, перевдягалися в цивільних, наводили удари по наших позиціях і мали забезпечувати повільне просування противника", - повідомила пресслужба 3-го армійського корпусу.

Для протидії таким групам та узгодження роботи спеціальних і розвідувальних підрозділів у корпусі створили об'єднане формування. За даними пресслужби, його створення було ініціативою командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького.

Окремим напрямом операції стало порушення постачання російських військ. У корпусі стверджують, що українські удари змусили противника переносити критично важливі елементи логістики на більшу відстань від лінії бойового зіткнення.

"Корпус також перерізав логістику ворога. Настільки ефективно, що противник був змушений виносити критично важливі ланки постачання все далі в тил, рятуючись від наших ударів", - повідомила пресслужба 3-го армійського корпусу.

У корпусі також заявили про значні втрати російської сторони. За наведеними даними, йдеться про понад 1500 військових, більш як 12 тисяч дронів, бронетехніку, артилерію, а також сотні автомобілів і одиниць спеціальної техніки.

"Якщо звести весь цей брухт в одне місце, вийде пагорб заввишки з п'ятиповерхівку. Рукотворна висота, яку противник насипав собі сам", - іронізують у підрозділі.

Водночас українські підрозділи продовжують утримувати оборону у своїй смузі відповідальності. Траса Харків-Слов'янськ, за даними корпусу, залишається під контролем України.

"Ось так третій корпус створив умови для подальших дій. Рух триває", - повідомила пресслужба 3-го армійського корпусу.

Лиман / Інфографіка: Главред

Яка ціль операції "Вівальді" - коментар експерта

Українські військові під час операції "Вівальді" ліквідували загрозу навколо Лимана та створили умови для подальшого просування. Водночас фактичне просування ЗСУ може бути значно більшим за ті рубежі, про які публічно повідомило командування. Про це повідомив військовий експерт, директор Defense Express Сергій Згурець в ефірі Еспресо.

За словами експерта, інформація про активність українських сил на західному березі річки Нетриус, зокрема в районі Дробишевого та Шандриголового, з'являлася вже тривалий час. Раніше на цій ділянці росіяни поступово просувалися невеликими групами, закріплювалися та нарощували присутність.

Це створювало додатковий ризик для української оборони на півночі Донецької області.

"Ці російські війська нависали з півночі над Лиманом, створюючи загрозу і для цього міста, і для самого Слов'янська", - зазначив Згурець.

Українські сили почали контрнаступальні дії на цій ділянці близько чотирьох місяців тому. Водночас тривалий час офіційних повідомлень про масштаби просування не було, а оцінки ситуації переважно формувалися на основі даних OSINT-аналітиків.

Публічно про проведення операції "Вівальді" оголосив командувач угруповання військ "Центр" Андрій Білецький, який також очолює 3-й армійський корпус.

"Ми підтверджуємо інформацію про наступ української армії на півночі Донецької області", - заявив Білецький.

За його словами, українські підрозділи діяли в умовах інформаційної тиші. За цей час вони зачистили 75 кв. км території, а ще 10 кв. км деокупували. Серед звільнених районів - Новоселівка, Олександрівка, околиці Корового Яру та Середнє.

Окремо командувач повідомив про серйозні втрати російських підрозділів, які тривалий час намагалися просуватися на цій ділянці. Також українські військові порушили маршрути постачання противника, змусивши його перекидати логістику у Воронезьку область.

До виконання завдань залучені підрозділи, що входять до батальйонних груп 3-го армійського корпусу. Серед них - 60-та та 63-тя окремі механізовані бригади та інші частини.

При цьому характер дій українських військових, за словами Згурця, не передбачає масштабних штурмів. Йдеться про поступове витіснення противника з позицій силами невеликих груп.

"Насправді тактика української сторони так само не передбачає масових штурмів – йдеться про роботу малими групами по російських підрозділах, де вичищаються групи, де ворог спробував закріпитися", - пояснив він.

Ключовий ефект операції експерт пов'язує зі зміною ситуації навколо Лимана. Йдеться не лише про усунення безпосередньої небезпеки для міста, а й про можливість використовувати отримані позиції для наступних дій.

"Насамперед тому, що ліквідовано загрозу навколо Лимана і створено передумови для подальших дій", - сказав Згурець.

Окрему увагу експерт звернув на слова Білецького про кілька етапів операції "Вівальді". На його думку, це може свідчити про те, що нинішня фаза бойових дій не є завершальною.

Водночас публічно озвучені командуванням показники просування можуть не відповідати актуальній ситуації на місцевості. За оцінкою Згурця, частину заявлених рубежів українські війська подолали ще раніше.

"Якщо чесно, зараз генерал говорить про рубежі, які досягнуті вже певний час тому, і є велике сподівання, і навіть є дані, що українські війська просунулися набагато далі", - зазначив він.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, підрозділи 3-го армійського корпусу інформували про повернення під контроль значної території під Лиманом. Українські військові звільнили понад 200 км² території на північ від міста.

Колумніст The Telegraph Геміш де Бреттон-Гордон зазначив, що операція під Лиманом має важливі тактичні наслідки. За оцінками джерел, підготовка до операції тривала кілька місяців і завершилася поверненням контролю над понад 200 квадратних кілометрів.

Співзасновник Гельсінської групи моніторингу війни Еміль Кастехельмі охарактеризував операцію як "найважливішу атаку року". Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький оприлюднив відео зі Святогірська, що спростувало заяви про нібито його захоплення.

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Про джерело: 3-й армійський корпус (3 АК) 3-й армійський корпус (3 АК) - оперативно-тактичне об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Корпус створений 2025 року на базі 3 ОШБр, пише Вікіпедія.

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