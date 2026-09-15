Дрон упав за кілометр від бази Бундесверу: у Німеччині розгорнули масштабну операцію

Уламки невідомого безпілотника виявили на відкритій незаселеній території, лише за один кілометр від військової авіабази Бундесверу.

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За кілометр від бази Бундесверу впав невідомий дрон: / Колаж: Главред, фото: скриншот з відео

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Уламки невідомого дрона знайшли за кілометр від авіабази Бундесверу у Вунсторфі

Поліція проводить масштабну операцію та шукає додаткові уламки безпілотника

Походження дрона наразі невідоме

У Німеччині виявили уламки невідомого безпілотника всього за кілометр від військової авіабази Бундесверу у Вунсторфі.

Правоохоронці розгорнули масштабну операцію на місці падіння. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

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Уламки дрона знайшли на схід від озера Штайнхуде, неподалік Ганновера. За даними Державного управління кримінальної поліції Німеччини (LKA), безпілотник упав на відкритій незаселеній території.

Через значну площу району на місці працює велика кількість правоохоронців та інших екстрених служб. Поліція обстежує територію та шукає додаткові уламки безпілотника. Про знахідку слідчі знали ще з понеділка. Водночас у LKA заявили, що наразі немає жодних ознак небезпеки для населення.

Кому належав дрон і звідки він з’явився, поки невідомо. Усі знайдені частини планують вилучити та передати на експертизу, яка має допомогти встановити тип і походження апарата.

Кремль може розпочати вторгнення в країни Європи

Американська розвідка допускає ймовірність військового нападу країни-агресора Росії на країну НАТО в період з осені 2026 року по 2029-й. Про це пише видання The Atlantic.

Однак існує й другий сценарій, згідно з яким Москва обмежиться диверсіями та залякуванням - і саме така гібридна кампанія є тією війною, до якої прагне Кремль і яку він може собі дозволити.

"Частиною цієї стратегії є нагнітання страху перед прямим ударом по європейських союзниках Києва. Формально Москва не підтягувала війська до кордонів країн Альянсу, а цього тижня Володимир Путін запевняв Дональда Трампа, що у Росії немає "жодних агресивних намірів щодо європейської державност", - йдеться у статті.

Інцидент з дронами в Європі - останні новини

Главред писав, що винищувачі місії повітряної поліції НАТО знищили безпілотник, який у ніч на 15 вересня порушив повітряний простір Литви - апарат увійшов на територію країни з боку Білорусі. Це перше бойове перехоплення такого роду в історії країни.

Раніше повідомлялося, що європейські країни поки що не можуть ефективно протистояти "гібридній" війні, яку Росія веде проти Європи. Про це Financial Times розповіли європейські чиновники, відповідальні за питання оборони та розвідки. За їхніми словами, така ситуація підвищує ризик подальшої ескалації протистояння з Кремлем.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня поблизу українського вантажного літака Ан-124 виявили безпілотник із вибухівкою. Після цього роботу аеропорту було тимчасово призупинено.

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Про джерело: Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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