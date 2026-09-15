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ДПСУ попередила про призупинення роботи пунктів пропуску: за яких умов

Віталій Кірсанов
15 вересня 2026, 21:53
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Прикордонні контрольно-пропускні пункти України припинятимуть роботу під час повітряних атак.
ДПСУ попередила про призупинення роботи пунктів пропуску
ДПСУ попередила про призупинення роботи пунктів пропуску / Колаж: "Главред", фото: facebook.com/andriy.demchenko.2025, facebook.com/zahidnuy.kordon

Що сказав Андрій Демченко:

  • Україна не може ризикувати життям і здоров’ям людей
  • Рішення ухвалюються незалежно від рівня повітряної тривоги

Під час повітряної тривоги на прикордонних пунктах пропуску України тимчасово призупиняють пропускні операції. Йдеться про пункти на кордоні з усіма сусідніми державами. Про це заявив прес-секретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телеканалу "Новини.LIVE".

За його словами, пріоритетом прикордонників залишається безпека людей. При оголошенні повітряної тривоги робота пунктів пропуску припиняється незалежно від того, в якому регіоні її оголошено.

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"Якщо лунає повітряна тривога, і це стосується не лише Одеської області чи кордону з Молдовою, а й усіх регіонів України - Волині, Львівщини, Чернівецької області та Закарпаття - пункти пропуску тимчасово припиняють роботу", - підкреслив Демченко.

Він зазначив, що Україна не може ризикувати життям і здоров’ям людей, тому відповідні алгоритми дій були заздалегідь розроблені на різних рівнях.

При цьому рішення ухвалюються незалежно від рівня повітряної тривоги - жовтого чи червоного. Прикордонники враховують, які повітряні цілі запускає російська сторона, де вони знаходяться і в якому напрямку рухаються. Залежно від ситуації пропускні операції зупиняються, а людей намагаються якомога швидше вивести з території пункту пропуску, щоб уникнути скупчення.

Якщо на конкретному об’єкті є укриття, людей направляють туди для забезпечення їхньої безпеки.

Демченко також звернув увагу на те, що російські атаки на Одеську область показують: під загрозою перебувають не тільки безпосередньо пункти пропуску, а й прилеглі до державного кордону території.

РФ намагається порушити сполучення між Україною та Молдовою - Сібіга

Міністр закордонних справ Андрій Сібіга переконаний, що Москва цілеспрямовано намагається порушити транспортне сполучення між Україною та Молдовою, а удари по прикордонних переходах є частиною цієї тактики.

Схожі висновки глава МЗС озвучив 25 серпня після удару дроном з боку РФ по міжнародному автомобільному пункту пропуску "Виноградівка" на кордоні між Україною та Молдовою.

"Це третя російська атака на прикордонні пункти пропуску між Україною та Молдовою за два тижні. Чітка закономірність: Росія навмисно намагається порушити зв’язок між нашими двома народами та дестабілізувати ширший регіон", - писав Сібіга.

Він закликав міжнародну спільноту засудити систематичні атаки Росії на цивільні транспортні коридори та ключову прикордонну інфраструктуру.

За його словами, українські прикордонники та митники працюють в умовах постійної небезпеки і потребують цільової підтримки від прикордонних відомств країн-партнерів та міжнародних організацій.

Ситуація на кордоні з Україною - важне

Як повідомляв Главред, 9 вересня міжнародний пункт пропуску автомобільного сполучення "Старокозаче", розташований на кордоні з Молдовою, на момент атаки призупинив пропускні операції, але в результаті атаки загинули люди, які перебували на прилеглій території.

У кілометровій смузі вздовж кордону з країною-агресором Росією та Білоруссю введено спеціальний прикордонний режим. "17 серпня 2026 року Урядом прийнято постанову КМУ № 1049 "Про внесення змін до пункту 2-1 постанови КМУ від 27 липня 1998 р. № 1147". Наразі вона вже набрала чинності, і органи охорони державного кордону приступили до впровадження встановлених норм. На період дії воєнного стану на земельних ділянках шириною 1 км уздовж лінії державного кордону з РФ та Білоруссю для них встановлюється спеціальний прикордонний режим", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Білорусь почала формувати нову десантно-штурмову бригаду неподалік від українського кордону. Підрозділ буде дислокуватися поблизу Гомеля, приблизно за 40 кілометрів від білорусько-українського кордону.

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Про джерело: Державна прикордонна служба України

Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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