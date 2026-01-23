Рус
"Гоу хом, леді": Леся Нікітюк емоційно висловилася про блекаути

Віталій Кірсанов
23 січня 2026, 14:35
Леся Нікітюк захоплена тим, що українці працюють у різних сферах, незважаючи на непрості часи.
Леся Нікітюк емоційно висловилася про блекаути
Леся Нікітюк емоційно висловилася про блекаути / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Коротко:

  • Нікітюк пишається українцями
  • Ведуча порівняла сервіс в Україні та інших країнах

Відома українська ведуча Леся Нікітюк висловилася про блекаути в Україні. У своєму Instagram в stories вона поділилася, що стійкість українців викликає у неї гордість.

"Пишаюся нашими людьми! Прийшла на манікюр, а мені майстер Марина каже: "Вибачте, але ми на генераторі, тому витяжка працює, але слабо". Я кажу, за таке не вибачайтеся, ми всі на генераторах, слава Богу, що взагалі все працює. Потім заходжу в магазин, а мені продавець каже, вибачте, у нас полиці не світяться, може вам підсвітити по телефону, щоб краще видно, що взяти?", - зазначила Леся.

Нікітюк також була захоплена тим, що українці працюють у різних сферах, незважаючи на непрості часи.

"Вдумайтеся, тільки в цій країні люди працюють у різних сферах, незважаючи на непрості часи, і ще вибачаються, що все не на такому рівні, як хотілося б. Це шок! Я уявляю таку ж ситуацію десь в іншій країні, на мене б подивилися, як на д...білку, і сказали б: ти що, не бачиш, що світла немає. Гоу хом, леді", - написала вона.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що співачка Наталія Могилевська вважає за краще приховувати від публічності свого обранця, але іноді дає шанувальникам можливість зазирнути за лаштунки їхнього особистого життя. Артистка опублікувала знімок, на якому зафіксований романтичний момент пари.

Також Любов Успенська стала загрозою національній безпеці України. Було доведено, що Любов Залманівна своїми публічними заявами та діями підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України та окупацію українських територій.

Про особу: Леся Нікітюк

Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогер. Колишня ведуча телепередачі Орел і Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Села птиця", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Леся Нікітюк новини шоу бізнесу блекаут
Буде кохання і хороший дохід: який знак зодіаку зітхне вільніше в кінці зими

05:45

"Йому 60, це відчувається": дружина Павлика відверто заговорила про шлюб з артистом

05:17

Тирамісу по-новому: дуже простий рецепт тістечок з чотирьох інгредієнтів

