"Горя нема": Сєдокову викрили у фальші та акторській грі

Анна Сєдокова відмінно зіграла на відео, але насправді вона не сумує за колишнім чоловіком.

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Анна Сєдокова не кається через смерть Тімми / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Коротко:

Що говорить міміка Сєдокової

Що про це думає експерт

У терористичній Росії проаналізували поведінку нібито скорботної зрадниці України Анни Сєдокової, яка нещодавно вийшла на зв'язок зі своїми шанувальниками, що залишилися.

Так, після самогубства її чоловіка Яніса Тімми, Сєдокова довгий час мовчала, і буквально нещодавно опублікувала відео, в якому повідомила, що знову збирається співати.

відео дня

У терористичній Росії вирішили проаналізувати мову тіла запроданки, з метою зрозуміти, наскільки Сєдокова кається і сумує.

Експерт з брехні та мови жестів, профайлер, блогер і автор книги "Брехня під мікроскопом" Ілля Аніщенко прокоментував перше відео співачки після похорону.

За словами фахівця, артистка не бреше, коли каже, що проживає важкий період у житті, а в її поведінці простежуються жести втечі.

"Дійсно, важкий період. І поза, і жести, і інтонація голосу, і застереження - все про це говорить, але я думаю, що якогось горя і скорботи немає. На обличчі це не проявляється. Але те, що їй зараз важко, це видно", - поділився Аніщенко.

Міміку Сєдокової проаналізував лікар / Фото Instagram/annasedokova

На його думку, співачка на відео сидить у найбільш ресурсній позі для людини - ембріональній. Також артистка постійно дивиться вниз, що свідчить про смуток і важку ситуацію. Експерт помітив і жести, що відсмикують, і жести втечі. Так, у Сєдокової простежується рух черепашачої голови - вона "вдавлюється в плечі", що говорить про тягар проблем.

Сєдокова та її акторська "майстерність" / Фото Instagram/annasedokova

Аніщенко впевнений, що артистка уникає будь-якої згадки ситуацій з ексчоловіком і трагедії загалом.

Зазначимо, що після самогубства Яніса Тімми Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом, і практично не виходила на зв'язок. Вчора, через 50 днів після трагедії, співачка все ж вирішила порушити мовчання.

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Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.

Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.

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Хто така Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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