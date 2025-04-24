"Горить усередині": у родині турецької зірки - співака Таркана сталося горе

Турецький співак написав зворушливий пост про те, що трапилося у нього в родині.

https://glavred.net/stars/gorit-vnutri-v-seme-u-tureckoy-zvezdy-pevca-tarkana-sluchilos-gore-10658936.html Посилання скопійоване

У Таркана в родині сталося горе / Колаж Главред, фото Instagram/tarkan

Коротко:

Що трапилося в родині у співака

Що стало причиною

Король турецької поп-музики, співак Таркан повідомив про те, що втратив свою матір.

Про це зірка написав на своїй сторінці в Instagram. Він написав зворушливий пост про те, що втрата матері - це пожежа, яка горить всередині.

відео дня

Співак Таркан попрощався з мамою / Фото Instagram/tarkan

"Я знаю, що це пожежа, яку так легко не загасити. Коли я потребував цього найбільше, ти поливала водою моє серце, і бути поруч із тобою - було так дорого для мене", - пише він.

Співак Таркан попрощався з мамою / Фото Instagram/tarkan

Він також подякував своїм шанувальникам, рідним і близьким. "І всім моїм дорогим друзям артистам, які підтримали мене в цей болючий час. Але найбільше я хотів би подякувати моїй дружині Пинар, яка завжди зі мною в цей важкий час, і моїй дорогій доньці, яка змушує мене забути про свій біль і змушує мене посміхатися своєю присутністю", - додав артист.

Співак Таркан попрощався з мамою / Фото Instagram/tarkan

Турецький співак поділився фото своєї мами.

Мама Таркана померла через серцевий напад / Фото Instagram/tarkan

За інформацією турецьких ЗМІ, мама Таркана померла через серцевий напад.

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що мати Бейонсе і Соланж Ноулз зізналася в програмі "CBS Mornings", що пропустила плановий прийом на мамографію під час пандемії COVID-19 і не переносила його до минулого року. Пізніше в неї діагностували рак.

Як писав Главред, нещодавно на фронті під обстріл потрапили відомі журналісти ТСН. Інцидент трапився під час зйомок сюжету про роботу українських операторів БПЛА на позиціях неподалік від Вовчанська.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред