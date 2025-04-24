"Горить усередині": у родині турецької зірки - співака Таркана сталося горе

Коротко:
- Що трапилося в родині у співака
- Що стало причиною
Король турецької поп-музики, співак Таркан повідомив про те, що втратив свою матір.
Про це зірка написав на своїй сторінці в Instagram. Він написав зворушливий пост про те, що втрата матері - це пожежа, яка горить всередині.
"Я знаю, що це пожежа, яку так легко не загасити. Коли я потребував цього найбільше, ти поливала водою моє серце, і бути поруч із тобою - було так дорого для мене", - пише він.
Він також подякував своїм шанувальникам, рідним і близьким. "І всім моїм дорогим друзям артистам, які підтримали мене в цей болючий час. Але найбільше я хотів би подякувати моїй дружині Пинар, яка завжди зі мною в цей важкий час, і моїй дорогій доньці, яка змушує мене забути про свій біль і змушує мене посміхатися своєю присутністю", - додав артист.
Турецький співак поділився фото своєї мами.
За інформацією турецьких ЗМІ, мама Таркана померла через серцевий напад.
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