"Очі і посмішка, які вкрали всі жіночі серця": хто новий "краш" українок

Євген Іващенко

Українки ведуть активну інформаційну боротьбу з росіянами і підтримують військових, які захищають країну від окупантів.

Серед захисників вже визначилися ті, хто особливо запав у душу жінкам. Їх охрестили головними секс-символами, з якими не страшно переживати.

На піку популярності в українських дівчат поліцейський Євген Іващенко, пише УНІАН.

Іващенко - офіцер поліції України. З першого дня вторгнення Росії він відправився захищати нашу країну від окупантів.

Крім цього, Іващенко є фітнес-тренером.

У соцмережах чоловік закликає припинити кровопролиття в Україні, публікує патріотичні відео і говорить про те, що Україна обов'язково переможе.

Під відео дівчата масово залишають коментарі:

"Які у вас добрі очі", "Наш герой", "Очі і посмішка, які вкрали всі жіночі серця", "Воїн з красивою посмішкою", "який гарненький", "найкрасивіший поліцейський", "Честь України".

Тим часом, ЗМІ пише, що швидше за все, у Євгена немає другої половинки.

Нагадаємо, раніше Віталія Кіма та Олексія Арестовича "посунув" спікер СБУ Артем Дехтяренко.

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