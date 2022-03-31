"Очі і посмішка, які вкрали всі жіночі серця": хто новий "краш" українок

Швидше за все, у чоловіка немає другої половинки.
Українки ведуть активну інформаційну боротьбу з росіянами і підтримують військових, які захищають країну від окупантів.
Серед захисників вже визначилися ті, хто особливо запав у душу жінкам. Їх охрестили головними секс-символами, з якими не страшно переживати.
На піку популярності в українських дівчат поліцейський Євген Іващенко, пише УНІАН.
Іващенко - офіцер поліції України. З першого дня вторгнення Росії він відправився захищати нашу країну від окупантів.
Крім цього, Іващенко є фітнес-тренером.
У соцмережах чоловік закликає припинити кровопролиття в Україні, публікує патріотичні відео і говорить про те, що Україна обов'язково переможе.
Під відео дівчата масово залишають коментарі:
"Які у вас добрі очі", "Наш герой", "Очі і посмішка, які вкрали всі жіночі серця", "Воїн з красивою посмішкою", "який гарненький", "найкрасивіший поліцейський", "Честь України".
Тим часом, ЗМІ пише, що швидше за все, у Євгена немає другої половинки.
Нагадаємо, раніше Віталія Кіма та Олексія Арестовича "посунув" спікер СБУ Артем Дехтяренко.
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