В українок з'явився новий кумир: хто посунув Кіма і Арестовича

Артем Дехтяренко новий "краш" українок / Facebook

Слідом за веселим губернатором Миколаєва Віталієм Кімом і "заспокійливим" радником глави ОП Олексієм Арестовичем Українки почали фанатіти від спікера Служби безпеки Артема Дехтяренка.

32-річного чоловіка в мережі порівнюють з голлівудськими зірками.

Як пише Вікіпедія, що журналіст, а віднедавна і пресаташе силового відомства країни народився 2 листопада 1990 року в Чернівцях. Починав у журналістиці: у виданні Комерсант-Україна, пізніше – в Апострофі. З 2016 по 2019 він працював у пресслужбі Секретаріату Кабінету Міністрів України та офісі прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. У 2019 році став радником з питань медіа, комунікації реформ та PR міністра соціальної політики України Юлії Соколовської. З 1 лютого 2021 року вступив на посаду спікера Служби безпеки України.

читайте також"Заспокойтеся з НАТО, ідолопоклонники": Арестович жорстко пройшовся по відносинам України і АльянсуТим часом, про особисте життя Артема Дехтяренка, яким так цікавляться Українки, майже нічого не відомо. Але на деяких фотографіях на пальці спікера видно обручку.

Нагадаємо, відомий американський комік Білл Мар заявив, що в США нарешті з'явився президент, якого всі люблять. Це - Володимир Зеленський.

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