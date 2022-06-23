Головний ворог Шатунова Андрій Разін відреагував на смерть співака: "у нас були багатогранні відносини"

Андрій Разін, Юрій шатуновinstagram.com/razin_andrei_lm, instagram.com/yuriy_shatunov/

Продюсер Андрій Разін, який тривалий час судився з Юрієм Шатуновим, відреагував на смерть співака.

В останні роки Разін був категорично проти того, щоб Шатунов виконував золоті хіти "Ласкового мая".

На своїй сторінці в Instagram продюсер нагадав, що вони зі співаків були кумами, а трагічна звістка застала його зненацька.

"Прийшла сумна звістка. Сьогодні не стало соліста групи "Ласковий май" Юрія Шатунова. У нас з ним були багатогранні стосунки. І добрі, і, часом, складні. Ми навіть були кумами. Саме такі відносини і називаються"життя". На жаль, його настільки недовга, але яскраве життя обірвалася на новому витку кар'єри. Висловлюю найщиріші співчуття родині та близьким Юри. Царство йому Небесне!", - написав Разін на своїй сторінці в Instagram.

Юра Шатунов помер

Про смерть співака стало відомо вранці, 23 червня. Концертний директор виконавця Аркадій Кудряшов повідомив, що причиною раптової смерті артиста став обширний інфаркт.

Пізніше з'ясувалося, що Шатунов вживав спиртне за кілька годин до трагедії. Кудряшов розповів, що вони вечеряли разом - їли раків, пили пиво, як раптом йому стало погано.

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