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Гаррі теж отримав: Меган Маркл зірвалася під час ефіру і накинулася на ведучу

Олена Кюпелі
9 серпня 2024, 17:31оновлено 9 серпня, 19:57
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Меган Маркл не стрималася під час інтерв'ю.
Меган Маркл
Меган Маркл / колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Дружина принца Гаррі Меган Маркл піддалася критиці з боку королівського коментатора за те, що у неї нібито стався зрив після інтерв'ю в Штатах, де вона, як повідомляється, "не витримала".

Як пише видання Mirror, пара дала інтерв'ю Джейн Полі на каналі CBS Sunday Morning в Америці, а під час виступу на GB News королівський письменник Анджела Левін поділилася своєю думкою про інтерв'ю Сассексів, заявивши, що герцогиня "кричала" і "дуже дратувалася" після інтерв'ю.

В інтерв'ю CBS Джейн Полі розпитала Меган про її раніше розкриті суїцидальні думки, про які вона розповіла в розмові з Опрою Вінфрі. Незважаючи на те, що Меган зізналася, що "не очікувала" цього запитання, Анджела заявила, що після цього Меган була "далека від щастя".

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Хто така Меган Маркл?

Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

Анджела заявила: "Після закінчення інтерв'ю вона, очевидно, кричала на продюсерів, дуже, дуже роздратована тим, про що вони її запитали". Ведуча також сама звернулася тоді до продюсерів, додавши, що вони не повинні були робити цього з Меган, тому що вона все контролює. "Але ви могли бачити, що вона не могла стримати свій гнів, свою лють", - розповідає вона.

Меган Маркл інфографіка
Меган Маркл інфографіка / Главред

"Точно так само, як під час інтерв'ю, так і після нього, вона не хотіла, щоб говорив Гаррі. Вона дивилася на нього такими суворими очима і з таким жахливим виразом обличчя, тому що, я вважаю, вона не хотіла, щоб він говорив", - поділилася подробицями вона.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, нещодавно Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книгу, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.

А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.

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