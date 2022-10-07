Галкін розповів, чому він зараз не з Пугачовою і як спілкується з дітьми на відстані

Хоч Алла Пугачова покинула Росію і знову повернулася в Ізраїль, її чоловік Максим Галкін не може зараз бути поруч.
Попри те, що російська співачка Алла Пугачова з дітьми знову повернулися з Росії в Ізраїль, її чоловік Максим Галкін не може бути зараз з сім’єю. Причина цього – гастролі в Іспанії.
Російський артист зараз перебуває в іспанській Марбельї. Про це він сам розповів у відео, яке оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.
Галкін розповів, що друзі вже не раз запитували у нього, чи він не втомлюється під час постійних переїздів під час гастролей. Та, за словами артиста, ці переїзди не обтяжують його, а навпаки дарують можливість подорожувати світом і бачити нові місця.
Також він зазначив, що прибуваючи на нове місце він обов’язково зв’язується по відеозв'язку зі свою дружиною Аллою Пугачовою та їхніми дітьми Лізою і Гаррі, щоб показати їм красу того, що він бачить.
"Намагаюся за допомогою відеозв'язку обов'язково з дітьми, з Аллою [поговорити – ред.] – я їм розповідаю про те місце, куди приїхав, фотки пересилаю", – розповів Галкін.
Раніше повідомлялося, що Алла Пугачова вже вдруге забрала дітей та спішно покинула Росію. Алла Борисівна полетіла нібито в Ізраїль з аеропорту Внуково. При цьому джерела стверджують, що у неї немає зворотного квитка.
Її подруга пізніше пояснила, що причиною другого від’їзду Алли Пугачової з РФ є її діти. Їх почали цькувати у школі і запитувати про тата, тому задля їхнього спокою примадонна вирішила повернутися в Ізраїль.
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