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Остання крапля: подруга Пугачової зізналася, чому примадонна вдруге спішно втекла з РФ

5 жовтня 2022, 09:39

Через дітей співачка не могла далі залишатися в Росії.

Остання крапля: подруга Пугачової зізналася, чому примадонна вдруге спішно втекла з РФ
Подруга Пугачової зізналася, чому примадонна вдруге спішно втекла з РФ/ скрін

Причиною другого від’їзду російської естрадної співачки Алли Пугачової з РФ є її діти. Їх почали цькувати у школі, і задля їхнього спокою примадонна вирішила повернутися в Ізраїль.

Про це розповіла подруга Пугачової російська акторка Любов Аксьонова, пише російське пропагандистське видання News.ru.. Вона пояснила, що двійнят у школі розпитували про їхнього батька Максима Галкіна, який засудив війну Росії проти України і зараз перебуває в Ізраїлі.

"Діти, для яких вона хотіла спокою. Адже вони пішли до школи, тиждень проходили, і їх почали, наскільки мені відомо, цькувати. "А де твій тато, а що?" Якщо в Інтернеті зубоскалять, то і діти в школі будуть. А Гаррі та Лізі вже не по три роки, вони дорослі та все розуміють. Приходять додому, ставлять недитячі запитання, хвилюються", – розповіла Аксьонова.

Нагадаємо, наприкінці вересня стало відомо, що російська співачка Алла Пугачова забрала дітей та спішно покинула Росію. Алла Борисівна полетіла нібито в Ізраїль з аеропорту Внуково. При цьому джерела стверджують, що у неї немає зворотного квитка.

Раніше повідомлялося, що російський актор образив Пугачову і Галкіна після заяви про рабів. Після дотепної реакції Алли Пугачової на тих, хто почав відкрито висловлювати до неї та її сім'ї ворожість, на примадонну і Максима Галкіна вилилася нова порція бруду від тих, хто раніше називав себе з друзями і колегами.

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