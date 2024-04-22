"Ми йдемо різними шляхами": балерина Кухар оцінила заяви чоловіка про російську культуру

Відома українська балерина і суддя реаліті-шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар прокоментувала резонансні слова свого чоловіка, танцівником Олександром Стояновим про те, що він не хоче відмовлятися від російської культури в балеті. У коментарі порталу NV дівчина сказала, що зараз вона з чоловіком "йдуть різними шляхами".
"Я не буду за Олександра коментувати його діяльність. Ніколи не радила йому нічого по роботі, він самодостатня доросла людина і завжди робить так, як вважає за потрібне. І тим більше зараз - ми йдемо різними шляхами. Водночас треба зазначити, Стоянов єдиний продюсер, хто зараз усьому світу показує балет "Лісова пісня" (заснований на легендарному творі Лесі Українки - Главред) на трьох континентах", - сказала Кухар.
Хто така Катерина Кухар?
Катерина Ігорівна Кухар - українська артистка балету, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, народна артистка України. Керівник Київського державного професійного хореографічного коледжу, повідомляє "Вікіпедія".
Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес розкрила секрет свого шлюбу з Беном Аффлеком, який триває вже понад рік. Це їхня друга спроба узаконити стосунки - двадцять років тому вони розлучилися за день до весілля.
Також стало відомо, що Зірка гри престолів, британська акторка Софі Тернер через 2 місяці після розлучення завела роман з аристократом - пару застукали за поцілунками в Парижі.
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