"Ми йдемо різними шляхами": балерина Кухар оцінила заяви чоловіка про російську культуру

Прима-балерина Катерина Кухар прокоментувала позицію чоловіка, танцюриста-прем'єра Олександра Стоянова щодо російської культури в балеті.

https://glavred.net/stars/my-idem-raznymi-putyami-balerina-kuhar-ocenila-zayavleniya-muzha-o-russkoy-kulture-10559438.html Посилання скопійоване

Катерина Кухар розповіла як оцінює нещодавні заяви Олександа Стоянова / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Відома українська балерина і суддя реаліті-шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар прокоментувала резонансні слова свого чоловіка, танцівником Олександром Стояновим про те, що він не хоче відмовлятися від російської культури в балеті. У коментарі порталу NV дівчина сказала, що зараз вона з чоловіком "йдуть різними шляхами".

"Я не буду за Олександра коментувати його діяльність. Ніколи не радила йому нічого по роботі, він самодостатня доросла людина і завжди робить так, як вважає за потрібне. І тим більше зараз - ми йдемо різними шляхами. Водночас треба зазначити, Стоянов єдиний продюсер, хто зараз усьому світу показує балет "Лісова пісня" (заснований на легендарному творі Лесі Українки - Главред) на трьох континентах", - сказала Кухар.

Хто така Катерина Кухар? Катерина Ігорівна Кухар - українська артистка балету, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, народна артистка України. Керівник Київського державного професійного хореографічного коледжу, повідомляє "Вікіпедія". відео дня

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес розкрила секрет свого шлюбу з Беном Аффлеком, який триває вже понад рік. Це їхня друга спроба узаконити стосунки - двадцять років тому вони розлучилися за день до весілля.

Також стало відомо, що Зірка гри престолів, британська акторка Софі Тернер через 2 місяці після розлучення завела роман з аристократом - пару застукали за поцілунками в Парижі.

Вас можуть зацікавити такі тексти:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред