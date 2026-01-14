"Не буду більше": Кончита Вурст остаточно відреклася від Євробачення

Коротко:
- Кончита Вурст висловилася про Євробачення
- Співачка більше не асоціює себе з конкурсом
Переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2014 Кончита Вурст розповіла, що думає про проєкт.
На своїй сторінці в соцмережах Кончита зробила публікацію, в якій зізналася, що вдячна конкурсу, але більше не хоче себе з ним пов'язувати.
"Відтепер я відходжу від контексту Євробачення, я рухаюся до того, щоб більше зосередитися на інших професійних проектах і дозволити новим речам розвиватися", - написала артистка.
Також вона зазначила, що Євробачення стало вагомою частиною її життя, але вона більше не хоче з'являтися на сцені конкурсу і вирішила не розкривати подробиці рішення.
"Мій зв'язок з "Євробаченням" залишається як частина моєї історії, а не як місце для моїх наступних кроків. Моє рішення особисте, і я не буду його більше коментувати", - додала Вурст.
Нагадаємо, Кончита Вурст у 2014 році перемогла на Євробаченні з піснею Rise Like A Phoenix, отримавши 290 балів.
Про особу: Кончита Вурст
Кончита Вурст (Томас Нойвірт) — австрійський співак і драг-квін. Переможець 59-го пісенного конкурсу Євробачення з піснею Rise Like a Phoenix.
Томас завжди хотів співати на сцені перед публікою, тому йому спало на думку створити персонажа, абсолютно не схожого на нього в реальному житті. Борода є свого роду провокацією, яка в поєднанні з жіночим одягом створює гендерну суміш, показуючи всім, що в кожній людині є і чоловіче, і жіноче начало.
