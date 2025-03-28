Євген Кошовий з'явився на прем'єрі зі старшою донькою Варварою

Євген Кошовий із дружиною та донькою засвітився на публічному заході.

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Варвара Кошова / колаж: Главред, фото: instagram.com/kosshevayaa

Коротко:

Де з'явилася сім'я Кошових

Як виглядає Варвара Кошова

Художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий з'явився на прем'єрі фільму "раша гудбай". Але з'явився він не один, а зі своєю старшою донькою Варварою та дружиною Ксюшею.

Дочка Кошового - рідкісна гостя публічних заходів.

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Варвара Кошова / instagram.com/kosshevayaa

Прем'єру також відвідали виконавці головних ролей Катерина Варченко, Андрій Ісаєнко, Анна Буткевич.

"Це українське кіно про наші реалії, про наше життя, про те, як можна загубити в собі своє коріння та Україну, і про те, як їх можна знайти знову", - зазначив продюсер фільму Юрій Костюк.

Режисером стрічки є Олексій Кірющенко, відомий за українськими серіалами "Слуга Народу" та "Недотуркани", а також за повнометражною стрічкою "Слуга народу 2".

Євген Кошовий із донькою / Фото ТСН

За сюжетом головна героїня Рита мешкає в тимчасово окупованій росіянами Горлівці та працює журналісткою на місцевому пропагандистському телебаченні, в тези якої абсолютно вірить. Однак одного дня її життя змінюється, коли вона разом із 10-річним сином, евакуюючись із Горлівки до Москви, потрапляє до Ужгорода. Далі вона дізнається, як живе вільна частина України, а те, у що вона вірила, виявляється брехнею.

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Нагадаємо, нещодавно у своєму блозі в Instagram Варвара Кошова опублікувала зворушливий знімок із ним. У кадр потрапив невинний прояв почуттів юних закоханих - Кошова-молодша показала, як дбайливо тримає свого обранця за руку. При цьому його обличчя зіркова спадкоємиця відкривати не стала.

Раніше Главред писав про те, що відомий комік і шоумен Євген Кошовий прокоментував службу в Нацгвардії артистів студії "Квартал 95".

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Хто такий Євген Кошовий? Євген Вікторович Кошовий - український актор кіно, телебачення та озвучування, шоумен, телеведучий. З 2005 року і по теперішній час - учасник шоу "Вечірній квартал", "Вечірній Київ", ведучий "Чисто News", з 2012 року - член журі телешоу "Розсміши коміка". З 2019 року ведучий "Ліги Сміху", повідомляє "Вікіпедія".

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