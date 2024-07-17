Дочка Кошового поділилася свіжими фото

Молода дівчина опублікувала свіжі фото.

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Варвара Кошова поділилася свіжими фото / Колаж Главред, фото Instagram/kosshevayaa

Старша дочка українського коміка і шоумена Євгена Кошового, 16-річна Варвара Кошова, яка рідко ділиться кадрами зі свого життя, порадувала фоловерів свіжими фото.

На своїй сторінці в Instagram, вона поділилася фотографіями свого обличчя. Вона виглядає молодою і красивою.

Варвара Кошова радує своїх фоловерів / Фото Instagram/kosshevayaa

Шанувальники почали хвалити фотографії Кошової, традиційно називаючи дівчину "красунею".

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Варвара Кошова тішить своїх фоловерів / Фото Instagram/kosshevayaa

Хто такий Євген Кошовий? Євген Вікторович Кошовий - український актор кіно, телебачення та озвучування, шоумен, телеведучий. З 2005 року і по теперішній час - учасник шоу "Вечірній квартал", "Вечірній Київ", ведучий "Чисто News", з 2012 року - член журі телешоу "Розсміши коміка". З 2019 року ведучий "Ліги Сміху", повідомляє "Вікіпедія".

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Нагадаємо, нещодавно у своєму блозі в Instagram Варвара Кошова опублікувала зворушливий знімок із ним. У кадр потрапив невинний прояв почуттів юних закоханих - Кошова-молодша показала, як дбайливо тримає свого обранця за руку. При цьому його обличчя зіркова спадкоємиця відкривати не стала.

Раніше відомий комік і шоумен Євген Кошовий прокоментував службу в Нацгвардії артистів студії "Квартал 95" Олександра Пікалова в Нацгвардії.

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