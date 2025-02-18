Куди подівся Тамбовський вовк із "Кварталу": Кошовий розкрив неприємну правду

Ви дізнаєтеся:
- Куди подівся Тамбовський вовк із Кварталу
- Що про це говорить Кошовий
Сценарист і артист студії "Квартал 95", так званий Тамбовський вовк, він же Валерій Жидков, виїхав з України без попередження і більше не співпрацює зі студією.
Про це розповів його колега і художній керівник Євген Кошовий у коментарі програмі "Ранок у великому місті". За словами артиста, таке рішення Жидкова стало несподіванкою для нього самого.
"Він (Валерій Жидков. - Ред.) не працює. Він поїхав, не знаю, чи можна це назвати "по-англійськи", чи ні. Коли я дізнався, що він пішов, це було несподівано. Я прийшов, а мені сказали: "Валера поїхав". Ну поїхав і поїхав. Значить, такий ти "сильний" чувак", - заявив Кошовий.
Як відомо, Жидков народився в терористичній Росії, у місті Тамбов. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Жидков зник з інформаційного простору і досі залишається невідомо, куди подівся артист студії.
До слова, він засудив напад Росії і навіть постив відповідні пости на своїй сторінці в Instagram.
Він також жартував з приводу "підприємницької" жилки росіян, які, опинившись в Україні, крали навіть унітази і батареї. Щоб їхня "багата і велика країна" стала "ще багатшою".
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Раніше Главред писав про те, що художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий поділився батьківськими складнощами у вихованні тінейджера. Він розповів, як важко дається виховання старшої дочки Варвари.
Нагадаємо, нещодавно у своєму блозі в Instagram Варвара Кошова опублікувала зворушливий знімок із хлопцем. У кадр потрапив невинний прояв почуттів юних закоханих - Кошова-молодша показала, як дбайливо тримає свого обранця за руку. При цьому його обличчя зіркова спадкоємиця відкривати не стала.
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Що таке Вечірній Квартал
Вечірній Квартал - гумористичне телешоу Студії "Квартал-95". Виходить в ефір з лютого 2005 року (спершу на телеканалі "Інтер", потім - 1+1). Жарти і музичні номери торкаються широкого спектру тем, і відображають сатиричний погляд на політику і соціальне життя.
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