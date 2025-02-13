Кошовий вивів у світ дружину і молодшу доньку: як підросла дівчинка

Ви дізнаєтеся:
- Де побував Євген Кошовий
- Як змінилася його молодша донька
Художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий вивів у світ своїх дівчаток - дружину Ксенію і молодшу доньку Серафиму.
Зіркова сім'я відвідала закритий концерт співака MONATIK, де він презентував свій четвертий сольний альбом "Вічно танцююча людина", пише ТСН.
Кошовий і його дами були одягнені у все чорне. До речі, і сам шоумен, і його дружина виглядали помолоділими і щасливими. Молодша дочка, яка рідко з'являється на публіці, також носила образ Total black, який відмінно гармоніював з одягом її батьків.
11 лютого MONATIK на закритому заході презентував четвертий сольним альбом "Вічно танцююча людина". Вже 12 лютого артист презентував новий трек "Так вмієш лиш ти".
На презентації не вистачало старшої доньки пари - Варвари.
У довоєнні часи пара подорожувала та відвідувала урочисті заходи.
Ксенія та Євген Кошові одружилися 2007 року. Окрім Серафими (2014), пара виховує старшу доньку Варвару (2008).
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Нагадаємо, нещодавно у своєму блозі в Instagram Варвара Кошова опублікувала зворушливий знімок із ним. У кадр потрапив невинний прояв почуттів юних закоханих - Кошова-молодша показала, як дбайливо тримає свого обранця за руку. При цьому його обличчя зіркова спадкоємиця відкривати не стала.
Раніше Главред писав про те, що відомий комік і шоумен Євген Кошовий прокоментував службув Нацгвардії артистів студії "Квартал 95" Олександра Пікалова в Нацгвардії.
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Хто такий Євген Кошовий?
Євген Вікторович Кошовий - український актор кіно, телебачення та озвучування, шоумен, телеведучий. З 2005 року і по теперішній час - учасник шоу "Вечірній квартал", "Вечірній Київ", ведучий "Чисто News", з 2012 року - член журі телешоу "Розсміши коміка". З 2019 року ведучий "Ліги Сміху", повідомляє "Вікіпедія".
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