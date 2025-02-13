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Кошовий вивів у світ дружину і молодшу доньку: як підросла дівчинка

Олена Кюпелі
13 лютого 2025, 21:48
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Євген Кошовий відвідав закритий захід Дмитра Монатіка.
Євген Кошовий показався із сім'єю на закритому заході
Євген Кошовий показався з сім'єю на закритому заході / Колаж Главред, фото пресслужби Монатіка, Instagram/yalta_k

Ви дізнаєтеся:

  • Де побував Євген Кошовий
  • Як змінилася його молодша донька

Художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий вивів у світ своїх дівчаток - дружину Ксенію і молодшу доньку Серафиму.

Зіркова сім'я відвідала закритий концерт співака MONATIK, де він презентував свій четвертий сольний альбом "Вічно танцююча людина", пише ТСН.

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Кошовий і його дами були одягнені у все чорне. До речі, і сам шоумен, і його дружина виглядали помолоділими і щасливими. Молодша дочка, яка рідко з'являється на публіці, також носила образ Total black, який відмінно гармоніював з одягом її батьків.

Кошовий вивів у світ дружину і молодшу доньку: як підросла дівчинка
Євген Кошовий вигуляв свою сім'ю/фото прес-служби Монатіка

11 лютого MONATIK на закритому заході презентував четвертий сольним альбом "Вічно танцююча людина". Вже 12 лютого артист презентував новий трек "Так вмієш лиш ти".

Євген Кошовий із сім'єю
Євген Кошовий із сім'єю / Фото Instagram/yalta_k
Євген Кошовий із сім'єю
Євген Кошовий із сім'єю / Фото Instagram/yalta_k

На презентації не вистачало старшої доньки пари - Варвари.

Євген Кошовий із сім'єю
Євген Кошовий із сім'єю / Фото Instagram/yalta_k

У довоєнні часи пара подорожувала та відвідувала урочисті заходи.

Євген Кошовий із сім'єю
Євген Кошовий із сім'єю / Фото Instagram/yalta_k

Ксенія та Євген Кошові одружилися 2007 року. Окрім Серафими (2014), пара виховує старшу доньку Варвару (2008).

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Нагадаємо, нещодавно у своєму блозі в Instagram Варвара Кошова опублікувала зворушливий знімок із ним. У кадр потрапив невинний прояв почуттів юних закоханих - Кошова-молодша показала, як дбайливо тримає свого обранця за руку. При цьому його обличчя зіркова спадкоємиця відкривати не стала.

Раніше Главред писав про те, що відомий комік і шоумен Євген Кошовий прокоментував службув Нацгвардії артистів студії "Квартал 95" Олександра Пікалова в Нацгвардії.

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Хто такий Євген Кошовий?

Євген Вікторович Кошовий - український актор кіно, телебачення та озвучування, шоумен, телеведучий. З 2005 року і по теперішній час - учасник шоу "Вечірній квартал", "Вечірній Київ", ведучий "Чисто News", з 2012 року - член журі телешоу "Розсміши коміка". З 2019 року ведучий "Ліги Сміху", повідомляє "Вікіпедія".

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