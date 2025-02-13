Кошовий вивів у світ дружину і молодшу доньку: як підросла дівчинка

Євген Кошовий відвідав закритий захід Дмитра Монатіка.

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Євген Кошовий показався з сім'єю на закритому заході / Колаж Главред, фото пресслужби Монатіка, Instagram/yalta_k

Ви дізнаєтеся:

Де побував Євген Кошовий

Як змінилася його молодша донька

Художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий вивів у світ своїх дівчаток - дружину Ксенію і молодшу доньку Серафиму.

Зіркова сім'я відвідала закритий концерт співака MONATIK, де він презентував свій четвертий сольний альбом "Вічно танцююча людина", пише ТСН.

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Кошовий і його дами були одягнені у все чорне. До речі, і сам шоумен, і його дружина виглядали помолоділими і щасливими. Молодша дочка, яка рідко з'являється на публіці, також носила образ Total black, який відмінно гармоніював з одягом її батьків.

Євген Кошовий вигуляв свою сім'ю/фото прес-служби Монатіка

11 лютого MONATIK на закритому заході презентував четвертий сольним альбом "Вічно танцююча людина". Вже 12 лютого артист презентував новий трек "Так вмієш лиш ти".

Євген Кошовий із сім'єю / Фото Instagram/yalta_k

Євген Кошовий із сім'єю / Фото Instagram/yalta_k

На презентації не вистачало старшої доньки пари - Варвари.

Євген Кошовий із сім'єю / Фото Instagram/yalta_k

У довоєнні часи пара подорожувала та відвідувала урочисті заходи.

Євген Кошовий із сім'єю / Фото Instagram/yalta_k

Ксенія та Євген Кошові одружилися 2007 року. Окрім Серафими (2014), пара виховує старшу доньку Варвару (2008).

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Нагадаємо, нещодавно у своєму блозі в Instagram Варвара Кошова опублікувала зворушливий знімок із ним. У кадр потрапив невинний прояв почуттів юних закоханих - Кошова-молодша показала, як дбайливо тримає свого обранця за руку. При цьому його обличчя зіркова спадкоємиця відкривати не стала.

Раніше Главред писав про те, що відомий комік і шоумен Євген Кошовий прокоментував службув Нацгвардії артистів студії "Квартал 95" Олександра Пікалова в Нацгвардії.

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Хто такий Євген Кошовий? Євген Вікторович Кошовий - український актор кіно, телебачення та озвучування, шоумен, телеведучий. З 2005 року і по теперішній час - учасник шоу "Вечірній квартал", "Вечірній Київ", ведучий "Чисто News", з 2012 року - член журі телешоу "Розсміши коміка". З 2019 року ведучий "Ліги Сміху", повідомляє "Вікіпедія".

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