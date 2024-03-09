"Цю Ксюшу ще ніхто не знав": Мішина приголомшила зовнішнім виглядом під час вагітності

Відома українська акторка серіалів і колишня учасниця реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала своє фото, як вона виглядає під час вагітності.
На фото, якими Мішина поділилася в Instagram, акторка сфотографована з великим животом, а також частково несхожою на себе. Мішина також зізналася, що в 2011 році набрала цілих 30 кілограмів і цей період життя був важким для неї.
Вона також написала, що не дивно, що вона набрала 30 кілограмів, адже тоді снікерси вона "топтала пачками".
Актриса зізналася, що в той період відчувала багато болю і стресу.
Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина разом із сином Платоном вирішила поїхати на різдвяний відпочинок до Таїланду. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Раніше актриса і записна красуня 34-річна Ксенія Мішина показала, як її зовнішній вигляд може змінити макіяж.
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