Наталя Фріске бачить свою померлу сестру у своїй маленькій доньці Луні.

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Наталія Фріске бачить померлу сестру у своїй доньці / Колаж Главред, фото Instagram/friske_natalia

Сестра померлої російської співачки Жанни Ф ріске зробила несподівану заяву.

Як пише пропагандистське ЗМІ 7dn.ru, Наталя Фріске нещодавно народила свою доньку, яку вона назвала Луна і виховує сама. Сестра померлої від раку співачки вважає, що душа співачки вселилася в її доньку.

"Мені здається, що це Жанна! Душа Жанни. А очі й усмішка бабусині", - заявила вона, давши шанувальникам зіркової сім'ї ґрунт для роздумів.

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Хто така Жанна Фріске? Жанна Фріске - російська актриса ("Про що говорять чоловіки", "Нічна Варта", "Денна Варта"), співачка, ведуча. Колишня учасниця гурту "Блестящие". У 2015 році у віці 40 років померла від гліобластоми (неоперабельної пухлини головного мозку).

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Нагадаємо, раніше чоловік покійної російської співачки Жанни Фріске Дмитро Шепелєв показав сина Платона, якого йому народила покійна співачка. За інформацією пропагандистських російських ЗМІ, Шепелєв рідко показує свого сина і постійно свариться з родичами співачки. Тому такі фото - рідкість для інтернету.

Нагадаємо, раніше сестра зірки Наталя Фріске розповіла в одному з інтерв'ю, як Жанна мужньо боролася з хворобою та як її чоловік, телеведучий Дмитро Шепелєв жахливо ставився, коли та була вагітна.

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