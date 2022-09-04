Морив голодом і називав жирною: сестра Жанни Фріске розповіла, як Шепелєв знущався над співачкою

Жанна Фріске і Дмитро Шепелєв / соцмережі

У 2015 році від раку померла російська співачка Жанна Фріске. Сестра зірки Наталія Фріске розповіла в одному з інтерв'ю, як Жанна мужньо билася з хворобою і як її чоловік, телеведучий Дмитро Шепелєв жахливо ставився, коли та була вагітна.

"Вона дуже боялася поправитися, так як Діма весь час називав її жирним бурундуком. Ну як так можна називати свою улюблену жінку?",- заявила Наталія в програмі Секрет на мільйон.

Коли їй підійшов термін народжувати, вагітна Жанна полетіла в США. Платон з'явився на світ в одній з клінік Майамі.

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"Через кілька місяців після пологів лікарі виявили у Фріске неоперабельну гліобластому - пухлину мозку. Жанна лікувалася в США, поруч з нею в цей час був Шепелєв", - згадує сестра співачки.

За її словами, Шепелєв годував артистку одним рисом, тому та постійно була голодною. Сестра співачки також запевняє, що Дмитро не лікував цивільну дружину належним чином.

"Жанна говорила: Діма привозить мені якісь папірці, і я їх підписую. І я дуже хочу їсти, він мене годує одним рисом, я постійно голодна", - згадала Наталя.

Після цієї розмови рідні співачки подзвонили Шепелєву і поцікавилися, що насправді у них відбувається.

Наталія Фріске додала, що Шепелєв нібито перестав давати дружині ліки після того, як йому повідомили, що "Жанна вже ніколи не буде колишньою". Телеведучий же заявив рідним співачки, що ліки перестали допомагати, і він прийняв рішення завершити терапію.

Смерть Жанни Фріске

В середині 2013 року у співачки Жанни Фріске діагностували пухлину головного мозку - гліобластому.

Фріске проходила лікування в кращих клініках світу, в тому числі в США, Німеччині, Прибалтиці та Китаї, де лікарям вдалося домогтися тривалої ремісії.

У певний момент лікарі прийшли до висновку, що життю Фріске більше ніщо не загрожує. У жовтні 2014 року вона повернулася в Росію.

У червні 2015 року Фріске померла від раку. Як розповів батько співачки, вона майже три місяці лежала в комі.

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