"Це в її стилі!": фізіогноміст розкрив значення дивних жестів Пугачової на похоронах Горбачова

Що Алла Пугачова говорила Горбачову на його похоронах / instagram.com/igorgulyaevofficial

Російська співачка Алла Пугачова заінтригувала громадськість дивними ритуалами, які вона провела над труною першого і останнього президента СРСР Михайла Горбачова.

Одягнена в траурний чорний, Примадонна щось нашіптувала покійному, потирала руки, погрожувала йому пальцем. Присутні на церемонії прощання були заінтриговані такою поведінкою Пугачової - ніхто не очікував від неї такого емоційного виходу.

Розшифровку жестів Алли Борисівни навів фізіогноміст Артем Павлов в одному з російських видань. Фактично вын повторив те, про що після похорону сказала сама співачка - вона глибоко жаліла про відхід Горбачова.

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"Вказівний палець може означати щось із спектру: "Я тобі говорила" або "От не слухав ти мене". Якийсь докір. Вона щось йому висказує. Можливо, скаже в одному з наступних інтерв'ю, що саме. ... Швидше за все, ця думка виникла у неї, коли вона покладала квіти. І Алла Борисівна не втрималася. Підійшла до небіжчика і висловила все! Це в її стилі", - стверджує Павлов.

А ось потирання рук - лише спосіб заспокоїти нерви і вгамувати тремтіння перед спілкуванням з близькими людьми покійного.

Нагадаємо, що російська співачка Алла Пугачова, яка разом з родиною переїхала до Ізраїлю після вторгнення РФ в Україну, вперше висловилася в соцмережі про позицію свого чоловіка Максима Галкіна.

Зазначимо, що Алла Пугачова досі не зробила заяви про війну в Україні. Замість неї агресивну політику путінської Росії засуджує її чоловік Максим Галкін. Російський продюсер і музичний критик Євген Бабічев вважає, що саме шоумен говорить за двох зірок.

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