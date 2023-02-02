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"Було важко. Андрій Данилко допоміг": El Кравчук розповів, як через окупацію не міг поховати батька

2 лютого 2023, 13:44
El Кравчук та Андрій Данилко - давні друзі, які і зараз підтримують теплі стосунки та музичну співпрацю.
El Кравчук
El Кравчук розповів про смерть батька та як йому в похоронах допоміг Андрій Данилко / facebook.com/el.kravchuk.5

Український співак і секс-символ української поп-сцени 90-их El Кравчук (Андрій Остапенко) завжди максмально відвертий з шанувальниками на сцені, проте про особисте говорить вкрай не часто.

Наприклад, лише через 10 місяців після смерті його батька він зважився розкрити світу моторошнуваті подробиці про те, як через окупацію він не зміг поховати рідну людину. В інтерв'ю для kp.ua артист зізнався, що 2022 рік для нього був вкрай складним - у перші місяці повномасштабної війни Україні, у квітні він втратив батька.

Чоловік довго хворів і Остапенко переїхав до батьків, щоб піклуватися про нього. Коли батька не стало, артист з матір'ю хотіли виконати йго останню волю - щоб його поховали поруч з мамою, в селі поблизу Бородянки, яка на той момент була окупована.

"Мені люди дуже допомагали, коли не стало тата. Тато хотів, щоб ми поховали його на сімейному кладовищі, де і моя бабуся похована. Це село Пилиповичі неподалік Бородянки. Батько помер 4 квітня, а село звільнили 5-го, потрібен був дозвіл, щоб заїхати в деокуповане село, нічого ще не працювало, і всі мені допомагали як могли. Було таке фото, зроблене під час Другої світової війни, на якому дитина з мамою у розбомбленому Берліні ховають свого тата. Так було і в мене. Мій тато був дуже доброю людиною, у нього було багато друзів, багато людей хотіли б з ним попрощатися, але, на жаль, вийшло так, що ховали ми його з мамою удвох", - згадує El Кравчук.

Також співак зазначає, що велику підтримку йому надає його давній і близький друг і колега Андрій Данилко. "Було дуже важко. І Андрій Данилко тоді допоміг фінансово. Ми один одного підтримуємо. Сьогодні, наприклад, спілкувалися", - зазначає Остапенко. Також він натякнув на ймовірне музичне співробітництво - заявив, що у нього з Данилком є спільні творчі питання. Однак вирішувати їх артисти будуть вже після перемоги України.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко висловив думку, що правляча верхівка РФ насправді-всього лише безвольні маріонетки, а всю владу президент-диктатор зосередив виключно у своїх руках.

Зокрема таке враження справляють костюми і мундири на Офіційних особах РФ, які надіті на них на офіційних заходах. За словами Данилка, виглядають вони, ніби зняті з чужого плеча.

До того Данилко розповів, чому, на його погляд, диктатор Путін почав війну в Україні.

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шоу-бізнес El Кравчук Андрій Данилко новини шоу бізнесу
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