"Це був публічний обман": через 9 місяців Аліна Паш зізналася в незаконному відвідуванні Криму

Скандальна Alina Pash нарешті назвала речі своїми іменами.
Українська співачка Alina Pash поставила крапку в скандалі, який розгорнувся на Національному відборі на Євробачення-2022. Тоді артистка здобула перемогу, проте через порушення правил була знята зі змагання.
Паш незаконно перетнула кордон з Кримом, і підробила довідку, щоб її допустили до участі на Національному відборі. Спершу співачка все заперечувала , потім - почала звинувачувати Ірину Білик, на бек-вокалі якої працювала.
Через це на Аліна отримала багато хейту і тільки-тільки почала оговтуватися від скандалу через своє шахрайство. Однак раніше повністю свою провину вона жодного разу не визнавала.
І ось, через 9 місяців з початку цієї неприємної історії Паш в інтерв'ю для Палає зізналася, що все це було обманом і незаконною дією.
"Так, я туди потрапила, на жаль, незаконним шляхом і я не мала права брати участь у Національному відборі. Я беру на себе цю відповідальність зараз. Це був публічний обман, виходить. І мені дуже прикро, що він такий гучний стався і ще й перед такими подіями. Хоча моя пісня була абсолютно про протилежне. Вся ця історія, це дуже неприємна історія брехні. Брехні із ціллю зробити щось хороше", - розповідає Alina Pash.
Нагадаємо, раніше переможниця національного відбору Євробачення-2022 Аліна Паш, яку дискваліфікували через незаконний перетин Кримського кордону з боку РФ, розповіла про те, що виступала в окупованому Криму не як сольна виконавиця, а як бек-вокалістка знаменитої української співачки Ірини Білик.
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