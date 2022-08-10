Аліна Паш загрузла у новому скандалі: буде виступати разом з російськими артистами

Аліна Паш оскандалилась через майбутній виступ з росіянами на одній сцені / УНИАН

Українська співачка Аліна Паш знову серйозно оскандалилась. Виявилось, що вона поїде виступати на музичному фестивалі Sziget в Угорщині, де будуть також російські артисти. Дівчина виправдовується тим, зо вона не єдина українська співачка, яка там виступить. Про це вона звявила на своїй сторінці в Instagram.

Аліна вважає, що такий масштабний фестиваль втратить український голос, якщо вона відмовиться від виступу. Таким чином, вони стверджує, що своїм виступом співачка буде протистояти росіянам.

"Я серйозно роздумувала над варіантом, щоб відмовитися від участі. Однак для виваженого рішення ми з командою ще й оцінили альтернативні втрати України від відсутності на сцені такого великого фестивалю українського голосу. Тоді цей майданчик не буде протистояти росіянам", - написала Паш.

Вона також зазначила, що українські артисти, які будуть виступати на фестивалі, попросили організаторів виключити з програми росіян, але не вийшло. Паш також анонсувала якесь феєричне шоу, після якого росіяни відчують сором за війну.

"На Sziget я готую особливе шоу. Зроблю все можливе, щоб ці артисти могли відчути сором за те, що вони є частиною суспільства, яке веде війну проти України і проти вільного світу", - додала співачка.

Нагадаємо, раніше переможниця національного відбору Євробачення - 2022 Аліна Паш, яку дискваліфікували через незаконний перетин Кримського кордону з боку РФ, розповіла про те, що виступала в окупованому Криму не як сольна виконавиця, а як бек-вокалістка знаменитої української співачки Ірини Білик.

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