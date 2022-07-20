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"Це абсурдно": Оля Полякова відповіла українцям щодо того, що не буває "хороших росіян"

20 липня 2022, 13:11

Полякова також прокоментувала свій скандальний пост в Instagram, в якому вона закликала президента Зеленського дати громадянство її подрузі Білоцерківській.

Полякова
Оля Полякова / ua.depositphotos.com і УНІАН

Поп-співачка Оля Полякова впевнена в тому, що українці повинні "цінувати" росіян, які нібито відмовилися від безлічі речей заради підтримки України. Про це виконавиця заявила в інтерв'ю Ользі Бутко.

"Є і там люди, які все готові втратити заради нас. І ми повинні це цінувати. Всі ці нападки, що немає "хороших росіян". Я абсолютно впевнена в колективній відповідальності росіян, але, коли ми всі кричали "робіть щось, виходьте на вулиці". Деякі люди цього не зробили, а інші зробили і втратили все. І ми починаємо розповідати, що" хороших росіян " не буває. Це абсурдно", - каже вона.

Полякова також прокоментувала свій скандальний пост в Instagram, в якому вона закликала президента України Володимира Зеленського дати український паспорт її подрузі, росіянці-блогерці Ніці Білоцерківській.

"У мене є подруга, у якої я жила у Франції, Ніка Білоцерківська. Вона першою отримала кримінальну справу, потім розшук, у неї конфіскували всю нерухомість в Росії — дві квартири в Москві, будинок в Пітері, всі гроші, з усіх рахунків. Вона знала, на що вона йшла. Але з перших днів війни вона кричала, що це війна на свою величезну російську аудиторію. І втратила там все. Я написала емоційний пост в її день народження про українське громадянство і що почалося? Це ненормальна реакція на людину, яка втратила заради правди все! Вона втратила майно і може втратити свободу. Їй загрожує 15 років ув'язнення. І така реакція, зла і агресивна, хочеться просто відвернути голову і в цю сторону більше не дивитися. Ми знаємо, як виглядає наш ворог, потрібно на нього направити всю свою злість, а не на один одного", — повідомила Полякова.

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Нагадаємо, раніше Оля Полякова говорила про те, що переконана, що росіяни не хочуть дізнаватися всю реальну і криваву правду про війну, яку розв'язав їх диктатор Путін в Україні, і тому воліють слухати пропаганду, яку несуть з телеекрану Ольга Скабєєва і Володимир Соловйов.

"А так їм легко жувати цю жуйку. Вони жеруть, ті люди, те, що їм в голову вкладають Соловйов, Скабеева і інша абсолютна нечисть. ДО РЕЧІ, цих людей чітко потрібно покарати. Вони - огидні співучасники злочину, їх потрібно судити, а краще розстріляти. Скабееву розстріляти! Соловйова розстріляти! Всіх до такої матері розстріляти!"- висловилася співачка.

До того Полякова дала благодійний концерт у Нью-Йорку. Захоплені глядачі підтримали артистку - вона настільки завела натовп, що люди були готові скандувати з нею що завгодно.

Наприклад, один з номерів Полякової відбувався на тлі напису "Stop Putin". У певний момент вона прокричала зі сцени: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путін...". Глядачі негайно продовжили легендарну нецензурну українську кричалку на адресу російського диктатора.

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Автор: Єгор Бунін
Оля Полякова новини шоу бізнесу
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