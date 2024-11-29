'Ще один трофей': зрадниця Анна Asti похвалилася нагородою в РФ

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- Анна Asti отримала нагороду в країні-окупанті РФ
- Зрадниця поділилася новиною в соцмережах
Російська співачка Анна Asti, яка родом із Черкас, але зрадила рідну країну і поїхала заробляти в РФ криваві російські рублі, стала артисткою 2024 року в терористичній Росії.
Як стало відомо із соцмереж запроданки, її треки прослухали понад 300 мільйонів разів у російській соцмережі VK.
"Дякую за нагороду "Артистка року" від vk ! Це величезне визнання, яке стало можливим завдяки вам - мої космічні! Щодня я надихаюся вашою підтримкою, і ця нагорода - результат нашої спільної роботи. Це не просто ще один трофей, а справжній стимул продовжувати рухатися вперед, творити і радувати вас новими досягненнями, а також дивувати вас. Спасибі всім, хто вірить у мене, і моїй команді за працю і віру. Люблю вас!" - написала співачка.
До речі, українці не нехтують творчістю зрадниці Анни і продовжують слухати її пісні, виводячи в топи на музичних платформах і в YouTube.
Asti вже не вперше стає співачкою року в РФ, а 2023 року отримала російське громадянство і продовжує мовчати про війну в її рідній країні.
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Хто така Анна Асті
Анна Asti (справжнє ім'я Анна Дзюба) - співачка родом із Черкас, колишня солістка гурту Artik & Asti. Артистка стала на бік окупантів, повністю переїхала жити в Росію після 24 лютого 2024 року, де працює і жодного слова не обмовилася про те, що РФ повномасштабно вторглася на територію України.
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