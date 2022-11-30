Олена Зеленська підкорила стильним вбранням на зустрічі з королем Чарльзом III

Олена Зеленська і король Чарльз / t.me/FirstLadyOfUkraine/1986

Перша леді України Олена Зеленська, у другий день візиту до Великої Британії, зустрілася з королем Сполученого Королівства Чарльзом III, а також побувала на прийомі у королеви-консорта Камілли.

"Разом з Його Величністю Королем Чарльзом III зустрілися з українською громадою в українському греко-католицькому соборі, який у серпні разом із Союзом українців у Великій Британії заснував унікальний хаб: the Ukrainian Welcome Centre. Тут допомагають визначитися з розміщенням, облаштуватися, налагодити зв'язки з громадою, підтримують і втішають.

З тих пір як Росія перейшла до тактики енергетичного терору, ми розуміємо, що ця зима буде найважчою за всі роки незалежності. Тому я вдячна за те, що хоча б частина українців, особливо літні люди, діти, можуть перечекати холодний сезон, не ризикуючи опинитися в умовах блекаута", повідомила Олена Зеленська в соцмережі.

Так, король Чарльзом ІІІ та Зеленська зустрілися з вимушеними переселенцями з України. Перша леді була одягнена в унікальний наряд, який оцінили в Мережі.

Крім того, 30 листопада дружина українського президента стала гостею прийому у королеви-консорта Сполученого Королівства Камілли, організованого з нагоди Дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

"Для мене почесне особисте знайомство з Її Величністю і можливість розповісти, що відбувалося і відбувається на наших територіях, тимчасово окупованих Росією, які жахливі злочини скоюють окупанти проти наших жінок і дітей.

Україна готова внести свій внесок у міжнародні зусилля, щоб запобігти насильству в конфліктах, з яким стикаються в усьому світі. На жаль, маємо болючий досвід у цьому питанні. Робимо все можливе, щоб гідно його подолати і не толерувати ніколи".

Нагадаємо, після смерті Єлизавети II старший син померлої королеви був проголошений королем Чарльзом III.

До виконання своїх обов'язків король приступив практично відразу.

За пару днів у своїй новій ролі король Чарльз встиг оскандалиться. Він двічі вийшов з себе на публіці, і обидва рази причиною тому стали письмове приладдя.

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