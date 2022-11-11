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Король не в собі: Чарльз III після нападу яйцями піддався новій атаці

11 листопада 2022, 22:53

Поліція негайно затримала винуватця, 23-річного студента Йоркського університету.

Король Чарльз III і королева-супруга Камілла
Король Чарльз III і королева-супруга Камілла / instagram.com/theroyalfamily

Зовсім нещодавно короля Чарльза III і королеву-консорта Каміллу закидали яйцями. Британська преса з'ясувала, що після скандального нападу з п'ятьма кинутими яйцями справа не закінчилася.

Як виявилося, послідувала реакція стоячою поруч публіки, яка змусила короля розгублено озиратися.

Поліція негайно затримала винуватця, 23-річного студента Йоркського університету.

Як повідомляє журнал "Hello!", оточуючі встигли помітити, що монарх озирнувся, коли одне з яєць приземлилося біля його ніг. Подія збила Його Величність з пантелику, а люди стали освистувати короля.

Втім, преса стверджує, що натовп виступав не проти короля, а в осуд нападника. У той же час король намагався бути незворушним, хоча і, очевидно, був ошелешений подією.

"Давайте підемо з дороги. Куди ми підемо далі?", - тільки розгублено зміг вимовити Чарльз.

Король Чарльз

Витівки Чарльза III

Після смерті Єлизавети II старший син померлої королеви був проголошений королем Чарльзом III.

До виконання своїх обов'язків король приступив практично відразу.

За пару днів у своїй новій ролі король Чарльз встиг оскандалиться. Він двічі вийшов з себе на публіці, і обидва рази причиною тому стали письмові приладдя.

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