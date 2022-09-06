Олена Зеленська відповіла на прокремлівські наративи засновника гурту Pink Floyd

Олена Зеленська відповіла на антиукраїнські випади засновника Pink Floyd / Фото instagram.com/olenazelenska_official

Перша леді України Олена Зеленська прокоментувала скандальний відкритий лист засновника групи Pink Floyd Роджера Вотерса з кремлівськими наративами і закликом до українців перестати захищати свою країну від російських окупантів.

У своєму Twitter дружина президента нагадала 78-річному музикантові, хто РФ веде жорстоку війну і знищує громадян України.

Як підкреслює Зеленська, якщо українці припинять оборонятися від загарбників з їх атаками, масивними обстрілами і ракетними ударами - жителям нашої країни безпосередньо загрожує знищення.

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"Це Росія напала на Україну, знищує міста і вбиває людей. Українці захищають свою країну і майбутнє дітей. Якщо ми відмовимося від боротьби, завтра нас не буде. Якщо РФ відмовиться від війни, війна закінчиться", - йдеться в публікації.

Олена Зеленська у відповідь на дивні висловлювання Вотерса, який безпосередньо повторює тези російської антиукраїнської пропаганди, закликала музиканта просити про завершення війни у президента країни-агресора.

"Роджер Вотерс, Вам слід просити миру у президента іншої країни", - звернулася Зеленська до артиста.

Нагадаємо, легендарний музикант, засновник та автор більшості хітів психоделік-рок-гурту Pink Floyd Роджер Вотерс (відомий своєю підтримкою кривавої російської політики) написав у відкритого листа першій леді України Олені Зеленській.

У ньому він закликав українську сторону відмовитися від постачань зброї з Вашингтона, оскільки, на думку музиканта, саме з цієї причини в нашій країні триває війна – мовляв, мовляв "Захід підкидає паливо у вогонь". Але і на цьому музикант-путініст не зупинився і для припинення боїв порадив "визнати автономію" так званих "Л/ДНР".

Нагадаємо, раніше легендарна пісня "Ой, у лузі червона калина" стала одним із символів опору України російській агресії після того, як Андрій Хливнюк її заспівав під час патрулювання Софіївської площі в Києві у складі тероборони.

Незабаром легендарна рок-група Pink Floyd і її лідер Девід Гілмор використовували запис голосу Хливнюка з цією піснею і записав трек "Hey Hey Rise Up", який швидко зібрав мільйони переглядів на платформі YouTube.

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