Перша леді зізналася, де навчатиметься її донька Олександра Зеленська

Зеленська зізналася, де навчатиметься їхня донька / фото ОПУ

18-річна дочка президента Володимира Зеленського Олександра вже здала мультипредметний тест і готується до вступу до українського вишу, розповіла перша леді країни в інтерв'ю Соломії Вітвіцькій.

Олена Зеленська поділилася, що впевнена, що у дочньки будуть хороші результати тесту, адже дівчинка до нього дуже старанно готувалася.

На уточнення телеведучої, чи навчатиметься президентська дочка в Україні, Зеленська відповіла ствердно: "Так, залишаємося".

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Однак, в сім'ї за фахом майбутньої студентки ще не визначилися.

"Треба буде обрати кілька вишів, аби подати документи. Вона там собі низку вже обрала - зараз треба буде написати есе, мотиваційного листа", - розповіла дружина Зеленського.

При цьому Олександра все робить сама й допомоги у дорослих не просить, запевняє перша леді.

Нагадаємо, нещодавно перша леді України Олена Зеленська з'явилася на обкладинці цифрової версії легендарного зарубіжного видання про моду Vogue.

Знімки робила особисто всесвітньо знаменита фотограф Енні Лейбовіц. Вона для зйомок спеціально прилітала до Києва.

Але поза на знімку, в якій сиділа перша леді на сходинках Офісу президента, у багатьох користувачів Мережі викликала гнівну реакцію. Мовляв, на фото Зеленська виглядає аж ніяк не жіночо.

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