Олена Зеленська зачарувала стильним вбранням на саміті в Києві: як виглядає перша леді України

Олена Зеленська виступила на саміті з промовою.
У Києві 23 липня відкрився другий міжнародний саміт перших леді і джентльменів, який проходить за ініціативою Олени Зеленської.
Захід має назву "Україна і світ: майбутнє, яке ми (від)будуємо разом". Учасники обговорять післявоєнне майбутнє України та світу.
Олена Зеленська виступила на саміті з промовою. Вона подякувала першим леді і джентльменам різних країн за допомогу, яку вони надають Україні.
На саміт перша леді прибула в діловому світлому костюмі, що складається з жакета з коміром-стійкою і широкими брюками зі стрілками.
Образ вона доповнила елегантною зачіскою, макіяжем з акцентом на очах і лаконічними сережками.
На саміті виступив також президент України Володимир Зеленський, який з'явився в сорочці і брюках кольору хакі в стилі мілітарі.
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