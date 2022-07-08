Помер засновник легендарного рок-гурту Nazareth - гітарист та автор пісень Менні Чарлтон

Менні Чарлтон з Nazareth помер в США / Колаж

5 липня 2022 в американському штаті Техас помер Мануель 'Менні' Чарлтон - один з батьків-засновників легендарної рок-групи Nazareth, гітарист, продюсер та автор пісень.

Про смерть 80-річного Чарлтона повідомив його онук, Джеймі Чарлтон, на своїй сторінці в Facebook. Інформацію також підтвердили на офіційній сторінці групи Nazareth. Піт Егнью, басист і беззмінний учасник колективу, який стояв з Менні біля витоків, висловив свої співчуття його родині.

"Мені дуже шкода, але я повинен вам повідомити, що Менні Чарлтон помер у вівторок, 5 липня, в Техасі. Менні був з нами з самого зародження групи Nazareth. Разом ми пройшли крізь важкі часи, пережили фантастично успішні роки і заробили всесвітнє визнання, як група. Його внесок, як музиканта, незмірний. ... Від імені сім'ї Nazareth приношу свої співчуття родині Менні. Наші думки з тобою в цей сумний час",- написав Піт.

Причина смерті Менні Чарлтона не розголошується, проте Егнью в своєму повідомленні підкреслив, що його відхід з життя був раптовим і не пов'язаним з будь-якими хворобами.

Менні Чарлтон створив в 1968 році групу Nazareth разом з бас-гітаристом Пітом Егнью, барабанщиком Дарелом Світом і вокалістом Деном Макаферті. У 70-ті роки він був основним автором пісень групи, а також продюсував альбоми, які принесли їм світову славу (наприклад Hair of The Dog в состав якого вперше увійшла рок-балада Love hurts). У 1990 році Чарлтон покинув групу, і зайнявся сольною творчістю, час від часу примикаючи до різних рок-колективів в якості гітариста.

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