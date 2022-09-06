Темна сторона холуя Кремля: засновник Pink Floyd надіслав пропагандистський лист Олені Зеленській

Роджер Вотерс і Олена Зеленська / https://ua.depositphotos.com/ і УНІАН

Легендарний музикант, засновник і автор більшості хітів психоделік-рок-групи Pink Floyd Роджер Уотерс (відомий своєю підтримкою кривавої російської політики) написав у Facebook відкритий лист першої леді України Олени Зеленської.

У ньому він закликав українську сторону відмовитися від поставок зброї з Вашингтона, оскільки, на думку музиканта, саме з цієї причини в нашій країні триває війна – мовляв, мовляв "Захід підкидає паливо у вогонь". Але і на цьому музикант-путініст не зупинився і для припинення боїв порадив "визнати автономію" так званих "Л/ДНР".

"Якщо під "підтримкою України" Ви маєте на увазі, що Захід продовжує постачати зброю армії київського уряду, боюся, ви можете трагічно помилитися. Підкидання палива у вигляді озброєнь в перестрілку ніколи не спрацьовувало раніше. І це не спрацює зараз, особливо тому, що велика частина палива вкидається у вогонь з Вашингтона, і тому, що "метальники палива" вже заявили про свою зацікавленість в тому, щоб війна тривала якомога довше", – видав прихильник політики Кремля.

Наприкінці свого листа Вотерс розійшовся настільки, що рекомендував Зеленській вплинути на свого чоловіка-президента, який,мовляв, погодився "на тоталітарну, антидемократичну зневагу до свободи українського народу" і, відмовившись рухатися в одному напрямку з росіянами, "поставив країну на шлях катастрофічної війни".

Нагадаємо, раніше легендарна пісня "Ой, у лузі червона калина" стала одним із символів опору України російській агресії після того, як Андрій Хливнюк її заспівав під час патрулювання Софіївської площі в Києві у складі тероборони.

Незабаром легендарна рок-група Pink Floyd і її лідер Девід Гілмор використовували запис голосу Хливнюка з цією піснею і записав трек "Hey Hey Rise Up", який швидко зібрав мільйони переглядів на платформі YouTube.

"Ми, як і багато хто з них, відчуваємо лють і розчарування цього підлого акту вторгнення проти незалежної, мирної демократичної країни. Багато людей були вбиті одним з найбільших держав світу", — розповів журналістам гітарист і вокаліст Pink Floyd Девід Гілмор.

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