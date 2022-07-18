Олена Мозгова розповіла зворушливу історію про покійного батька Миколу Мозгового

Напередодні річниці смерті артиста на продюсерку нахлинули спогади.
Українська продюсерка Олена Мозгова дбайливо і трепетно зберігає пам'ять про свого батька - співака, композитора-пісняра і Народного артиста України Миколу Мозгового.
Його немає в живих вже 12 років, але ця втрата все ще відгукується болем в серці Олени. Напередодні 12-тої річниці смерті батька вона вирішила зробити генеральне прибирання в будинку.
В цей час їй на очі потрапила знахідка, яка довела її до сліз. Своїми емоціями Олена Мозгова поділилася на своїй сторінці в Facebook.
"Затіяла генеральне прибирала в хаті... і знайшла Його парфюм майже викорастаний … понюхала і розплакалась … Татом пахне .. викинути не змогла.. поставила до своїх.. p.s.навіщо написала це? сама не знаю.. просто захотілось поділититсь цією емоцією..", - написала продюсерка.
У коментарях Олену підтримали, висловили свою повагу покійному Миколі Петровичу, та ділилися власними історіями аналогічного плану:
"В мене лишився мамин блокнот з рецептами. Там знайомий почерк..."
"Завжди такі емоції відчуваю, коли торкаюсь речей рідних людей, які пішли у засвіт".
"Я іноді ношу годинник тата, зараз частіше(("
"Зберігаю шерстяну хустинку мамину. Не прала і не прасувала. Все через те саме... Запах..."
"Стоїть крем для бриття, тата немає 13 років, нехай стоїть..."
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