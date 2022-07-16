Множинні травми і нещасний випадок: розкрито подробиці смерті Івани Трамп

Івана Трамп померла - причина смерті / instagram.com/ivankatrump

14 липня 2022 року померла Івана Трамп - перша дружина Дональда Трампа, бізнесвумен і колишня модель. У ЗМІ з'явилися перші результати розслідування щодо її смерті.

BBC, посилаючись на свої джерела в офісі судово-медичної експертизи Нью-Йорка, заявляють, що смерть Івани Трамп настала в результаті множинних тупих травм тулуба.

Передбачається, що 73-річна жінка стала жертвою нещасного випадку - вона впала зі сходів у своїй нью-йоркській квартирі. Однак ймовірні причини падіння, а також результати токсикологічної експертизи не публікуються.

Івана і Дональд Трамп були культовою парою в США в 80-ті роки. За розвитком їх сімейного життя стежили мільйони американців. Для Трампа Івана була довгий час не тільки вірною дружиною, але і надійним бізнес-партнером.

У шлюбі з Дональдом Трампом Івана народила трьох дітей - Дональда мол., Іванку та Еріка.читайте також"Впевнена, що зловмисники будуть знайдені": Камалія стала жертвою шахраїв

Нагадаємо, старша донька підприємця, доларового мільярдера і колишнього президента США Дональда Трампа і його першої дружини Івани, Іванка Трамп відвідала Польщу щоб зустрітися з українськими біженцями.

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