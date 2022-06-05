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З квітами і зброєю: відома продюсерка показала яскраве тату, присвячене Україні

5 червня 2022, 03:33

Такою вона бачить нашу Батьківщину - барвистою, квітучою, але з вірою в перемогу і зі зброєю в руках.

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Олена Мозгова показала патріотичне тату / facebook.com/olenamozgova1

Українська продюсерка Олена Мозгова крім волонтерської діяльності під час війни в Україні, вирішила присвятити батьківщині і своє тіло. Вірніше його частину.

Раніше вона опублікувала фото свого передпліччя, на якому красувалася величезна татуювання, яка має для неї велике значення. Але малюнок був незакінчений.

Тепер же вона поділилася завершеною роботою, яку продюсерка дуже емоційно описала так: "Ми закінчили наш шедевр!Дякую за Талант, за терпіння, за втілення ідеї квітучої України, яка завжди готова до захисту! Квіти і Тризуб з мечем це саме те, що відчувала і дуже хотіла, це те, про що я мрію! І так буде! Перемога, відбудова і з часом, квітуча, щаслива, сильна і непереможна Україна!"

Татуювання із зображенням герба України в оточенні червоних півоній і з мечем посередині стало для Мозгової втіленням її надій і таємних мрій, які, як вона сподівається, дуже скоро втіляться в життя.

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Раніше стало відомо, що колишня прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель вийшла заміж за українського економіста і колишнього першого заступника Міністра економіки України.

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