Ектор Хіменес-Браво заговорив про участь у "Холостяку": Григорій Решетник вже схвалив

На його повідомлення вже відреагував ведучий шоу / instagram.com/hectorjimenezbravo/

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво прокоментував чутки про його можливу участь у проекті"Холостяк".

Відомий шеф-кухар на своїй сторінці в Instagram прийшов до висновку, що з його ритмом життя шоу - підходяща можливість познайомитися з дівчиною, бо в реальному житті у кухаря на це немає часу.

"Мені подобається на проекті, що дівчата показують себе відразу в багатьох ситуаціях, що ви дізнаєтеся один одного в прискореному режимі. Можна побачити як дівчина спілкується, як реагує на подарунки, як любить відпочивати, яка вона справжня", - поділився Ектор.

Хіменес-Браво також поскаржився, що через свою медійність йому рідко вдається знаходити щирих людей.

читайте такожЕктор Хіменес-Браво повністю роздягнувся посеред кухні: прикрив "хазяйство" половинкою кавуна"Це ціна, яку я плачу", - поскаржився кухар-телезірка.

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На відверте зізнання Ектора вже відгукнувся ведучий "Холостяка" і "Холостячки" Григорій Решетник.

"Чекаємо",- написав він у коментарі під постом Хіменеса-Браво.

Ектор Хіменес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo/

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