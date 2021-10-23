Холостячка 2: учасників проекту перевірили на поліграфі - Огневич розпрощалася відразу з трьома

Претендентів на серце Злати Огневич стає все менше / instagram.com/zlata.ognevich/

У шостому випуску шоу "Холостячка-2" Злата Огневич познайомила учасників зі своїм життям. І, несподівано для себе, розкрила потаємні таємниці їхнього минулого. Головна героїня проекту відправила додому кілька чоловіків.

У шостому випуску шоу "Холостячка-2" відразу троє чоловіків пройшли перевірку на поліграфі, відповівши на Відверті запитання.

Григорій Решетник після "моніторингу" соцмереж та дивної поведінки учасників влаштував перевірку поліграфом Владу Ясько, Роману Свечкоренку та Андрію Задворному.

Влад Ясько

Влад Ясько / instagram.com/holostyakstb/

Першим, хто покинув проект ще до церемонії троянд, став наймолодший учасник шоу – Влад Ясько. У цьому випуску чоловіки проходили тест на детекторі брехні. Влад постійно йшов від відповідей на прості питання – наприклад, чи готовий він створити сім'ю зі Златою.

Роман Свечкоренко

У цьому випуску з'ясувалося, що Роман Свечкоренко ще не розлучений з дружиною. Розлучилися вони давно, але офіційно ще не розлучені.

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читайте такожЗлата Огневич в прозорій сітці поманила "булочками" і розповіла, навіщо пішла на ХолостячкуЗлаті не сподобалося, що Роман відразу не повідомив їй, що шлюборозлучний процес ще триває. Оскільки Огневич симпатизує йому, вона поставила чоловікові умову: він повинен завершити розлучення, і тоді зможе повернутися на проект в будь-який момент.

Роман Свечкоренко / instagram.com/holostyakstb/

Вінченцо Дулепа

Вінченцо весь час говорив Златі про свою закоханість. Як каже Огневич, в його словах мало щирості і багато "акторської гри".

Вінченцо Дулепа / instagram.com/holostyakstb/

Нагадаємо, у четвертому випуску романтичного шоу "Холостячка" Злата Огневич, пустила в хід "важку артилерію" і постаралася зачарувати чоловіків спокусливим танцем у відвертому вбранні, чим викликала бурхливу реакцію.