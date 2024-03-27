Ексдружина Віктора Павліка хотіла прийняти постриг і натякнула на новий роман

Смерть сина і відхід чоловіка привели Ларису Созаєву до бажання піти в монастир.

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Лариса Созаєва розповіла, як пережила смерть сина та відхід чоловіка / колаж: Главред, фото: Facebook Лора Созаєва

Лариса Созаєва - третя дружина українського співака і Народного артиста України Віктора Павліка. Подружжя розпалося, коли їхній спільний син Павло був хворий на онкологію. Вони були в шлюбі 25 років.

З 2020 року Павлік перебуває у шлюбі з концертною директоркою, бізнесвумен і блогеркою Катериною Репяховою. Йому вдалося створити сім'ю, тоді як Созаєва перебувала на роздоріжжі.

У своєму блозі у Facebook жінка зізналася, що після відходу чоловіка і смерті сина вона думала присвятити своє життя служінню Богу. "Був час, коли я розмірковувала стати монахинею. Чоловік пішов. Син помер. Родичів нема. Друзі самі за себе. Квартиру відбирають. Ті сили, які в мене були для боротьби, скінчились. Хотілось просто дзену, спокою, де тебе розуміють і підтримують", - розповіла вона.

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Однак ставлення колишньої дружини Павліка до релігії змінилося після втрати сина. Віра і мудрість, яку вона в ній черпала, залишилися, але вона прийняла рішення дати ще один шанс мирському життю. І, схоже, їй це вдалося. Лариса Созаєва натякнула, що більше не самотня.

"Я зрозуміла, що і будучи монахинею спокою не знайду, бо там багато жінок. І от я реєструюсь на сайті знайомств і знайомлюсь з чоловіком! І вмить все змінюється! Бо він огорнув мене спокоєм, впевненістю, тонким гумором, глибоким розумом. Вірністю. Любовʼю. Стіна, зі всіх боків. І я заспокоїлась!" - написала вона.

Хто такий Віктор Павлік? Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

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