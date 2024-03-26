Ріанна вагітна втретє і відома стать малюка - ЗМІ

Інсайдер із близького оточення співачки повідомив, що співачка вагітна втретє.

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Ріанна і Asap Rocky можливо знову стануть батьками / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Близькі до популярної співачки Ріанни люди повідомили, що вона та її бойфренд ASAP Rocky чекають на третю дитину, і цього разу це нібито дівчинка.

За інформацією mediatakeout.com, Ріанна останні кілька днів перебувала в карибській країні Теркс і Кайкос, насолоджуючись приватним відпочинком зі своїми друзями і членами сім'ї. І під час цієї поїздки Ріанна нібито зізналася своїй родині, що вона знову вагітна.

"Одна людина, яка була з Ріанною на відпочинку, розповіла, що цього разу Ріанна і Роккі чекають на дівчинку. Усі так схвильовані", - пише ЗМІ.

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Хто така Ріанна Ріанна - популярна барбадоська співачка, акторка, музична продюсерка, модна дизайнерка і філантропка. У 16 років переїхала до США, щоб почати кар'єру співачки. Пізніше вона підписала контракт із Def Jam Recordings. За інформацією Вікіпедії, Ріанна є одним із найбільш продаваних артистів усіх часів унаслідок продажу понад 20 мільйонів копій альбомів і 60 мільйонів синглів. Вона наймолодша співачка в історії Billboard, якій вдалося чотирнадцять разів очолити чарт Billboard Hot 100. 12 лютого 2023 року Ріанна виступила в перерві "Супербоула". Це був перший виступ Ріанни за останні роки. Нових пісень співачка не представила. Вона народила двох дітей від американського репера ASAP Rocky.

Зазначимо, що Ріанна та батько її дитини, суперзірка хіп-хопу, вже мають двох синів, тож донька є довгоочікуваним доповненням до їхньої родини, що зростає.

Нагадаємо, раніше Ріанна, яка вдруге стала матір'ю, нарешті розсекретила ім'я малюка. Незвичайне ім'я другої дитини Ріанни та A$AP Rocky стало відоме через місяць після народження співачки. 35-річна співачка і 34-річний репер назвали свого сина Ріот Роуз Маєрс, згідно зі свідоцтвом про народження.

Нагадаємо, раніше в мережі вже була інформація про те, що Ріанна вдруге стала мамою і навіть нібито народила доньку. Між тим, ці чутки виявилися неправдою.

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