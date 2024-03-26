Популярна голлівудська актриса розповіла про викидень

Акторка зізналася, що їй було важко вдавати, що з нею все добре.

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Енн Гетевей втратила дитину / Колаж Главред, фото Pixabay, Вікіпедія

Голівудська акторка і зірка фільму "Диявол носить Прада" Енн Гетевей розповіла, що у неї стався викидень, перш ніж вона народила двох синів від свого чоловіка Адама Шульмана.

За інформацією Page Six, зірка "Щоденників принцеси" відверто розповіла про свій шлях до зачаття, а також про те, що її втрата сталася 2015 року під час її позабродвейської п'єси "Gounded".

"З першого разу в мене не вийшло", - пояснила вона. "Я грала у виставі, і мені доводилося народжувати на сцені щовечора", - каже вона.

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Хто така Енн Гетевей Енн Гетевей - американська актриса і співачка. Володарка премій "Еммі", "Золотий глобус", Премії Гільдії кіноакторів США, BAFTA і "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі-мюзиклі "Знедолені". За даними Вікіпедії, Енн увійшла до списку Forbes Celebrity 100 2009 року.

41-річна Гетевей розповіла, що розповіла про викидень групі своїх друзів, які прийшли провідати її за лаштунками після одного з її виступів.

"Було надто важко тримати це в собі, коли я була на сцені і прикидалася, що все гаразд", - продовжила вона.

Розмірковуючи про вагітність своїм першим сином, актриса, схоже, натякнула, що почала співчувати іншим, які страждають від безпліддя.

"Дуже важко так сильно чогось хотіти і задаватися питанням, чи не робиш ти щось не так", - продовжила актриса.

Нагадаємо, раніше голлівудська діва Енн Гетевей захопилася Володимиром Зеленським після його промови на Берлінале і назвала його "героєм нашого часу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що легендарні британські та голлівудські актори Бенедикт Камбербетч і Джуд Лоу допомогли зібрати солідну суму для закупівлі машин швидкої допомоги для українських медиків.

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