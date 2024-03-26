Популярна голлівудська актриса розповіла про викидень

Голівудська акторка і зірка фільму "Диявол носить Прада" Енн Гетевей розповіла, що у неї стався викидень, перш ніж вона народила двох синів від свого чоловіка Адама Шульмана.
За інформацією Page Six, зірка "Щоденників принцеси" відверто розповіла про свій шлях до зачаття, а також про те, що її втрата сталася 2015 року під час її позабродвейської п'єси "Gounded".
"З першого разу в мене не вийшло", - пояснила вона. "Я грала у виставі, і мені доводилося народжувати на сцені щовечора", - каже вона.
Хто така Енн Гетевей
Енн Гетевей - американська актриса і співачка. Володарка премій "Еммі", "Золотий глобус", Премії Гільдії кіноакторів США, BAFTA і "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі-мюзиклі "Знедолені". За даними Вікіпедії, Енн увійшла до списку Forbes Celebrity 100 2009 року.
41-річна Гетевей розповіла, що розповіла про викидень групі своїх друзів, які прийшли провідати її за лаштунками після одного з її виступів.
"Було надто важко тримати це в собі, коли я була на сцені і прикидалася, що все гаразд", - продовжила вона.
Розмірковуючи про вагітність своїм першим сином, актриса, схоже, натякнула, що почала співчувати іншим, які страждають від безпліддя.
"Дуже важко так сильно чогось хотіти і задаватися питанням, чи не робиш ти щось не так", - продовжила актриса.
Нагадаємо, раніше голлівудська діва Енн Гетевей захопилася Володимиром Зеленським після його промови на Берлінале і назвала його "героєм нашого часу".
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що легендарні британські та голлівудські актори Бенедикт Камбербетч і Джуд Лоу допомогли зібрати солідну суму для закупівлі машин швидкої допомоги для українських медиків.
Вас також теж може зацікавити:
- Померла муза Федеріко Фелліні італійська актриса Сандра Міло
- Голлівудська акторка образила українок
- Усе її життя: згорів вщент розкішний особняк популярної британської акторки та моделі
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред