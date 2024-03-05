Ексдружина Кличка похвалилася спортивними подвигами сина-баскетболіста

Колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова похвалилася досягненнями їхнього молодшого сина Максима в баскетболі - хлопець закінчив перший сезон.

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Син Кличка та Єгорової займається баскетболом / колаж Главред, фото УНІАН

Ексдружина столичного градоначальника Віталія Кличка - Наталя Єгорова - похвалилася новими досягненнями у спорті їхнього спільного 18-річного сина Максима. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала кадри з баскетбольного матчу.

Як розповіла Єгорова, Максим завершив свій перший у кар'єрі сезон. Єгорова додала, що дуже сильно пишається сином і знає, що попереду на нього чекає ще чимало досягнень.

"Я дуже сильно пишаюся тобою! Твій перший баскетбольний сезон закінчився! Продовжуй рухатися до своєї мети! Твоя подорож тільки почалася. Дуже люблю тебе", - написала вона.

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Пізніше про свої спортивні досягнення детально висловився і сам Максим. Він подякував гравцям з команди, а також тренерам за те - що доклали зусиль (для того, щоб успішно завершити ігровий сезон).

"Це була найкраща команда, частиною якої я коли-небудь був. Дякую моїм товаришам по команді, тренерам і спільноті за те, що зробили цей сезон особливим", - підсумував юнак.

Хто така Наталя Єгорова? Наталія Єгорова - колишня дружина політика, мера Києва та колишнього боксера Віталія Кличка (1996-2022). Співачка, інструкторка з йоги, фотомодель. Колишня спортсменка (гімнастика, синхронне плавання). У шлюбі з Кличком народила трьох дітей - сина Єгора-Деніела (2000), доньку Єлизавету-Вікторію (2002) і сина Максима-Олександра (2005). Живе в Німеччині.

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