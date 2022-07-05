Ексчоловік Ані Лорак показав дуже особисті фото з молодою коханою

Мурат Налчаджиоглу показав особисті кадри з Лілією Реус / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Колишній чоловік Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу зворушливо привітав свою нову кохану, українську візажистку Лілію Реус, з 26-річчям.

На своїй сторінці в Instagram чоловік опублікував колаж з "домашніх" знімків з молодшою на 19 років дівчиною - на фото щаслива пара в різні моменти їхніх стосунків.

У побажаннях Мурат був небагатослівний, і лише в черговий раз зізнався Реус в коханні. "Happy birthday Love ❤ ️ (З Днем народження, кохання моє - прим. редактора)", - написав він.

День народження Лілія з коханим чоловіком і донькою відсвяткувала в готельно-ресторанному комплексі в Чернівецькій області. Пара виїхала з України ще на початку березня, проте повернулася в країну незадовго до Дня народження Реус.

Мурат Налчаджиоглу показав особисті кадри з Лілією Реус / instagram.com/muratnalca

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Раніше Мурат Налчаджиоглу привітав з Днем народження ще одну важливу жінку в своєму житті - єдину доньку Софію. Гордий батько похвалився її вокальними даними.

Зазначимо, колишній чоловік співачки українського походження Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу, незважаючи на те, що є громадянином Туреччини, гаряче підтримує Україну в протистоянні російським окупантам.

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