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Ексдепутат Держдуми запропонувала Пугачовій виступити в Києві з концертом

26 жовтня 2022, 10:32

Оперна співачка і колишній депутат Держдуми Марія Максакова, яка живе в Україні, висловилася про Аллу Пугачову та її позицію щодо війни.

Пугачова, Україна
Ексдепутат Держдуми запропонував Пугачовій виступити в Києві з концертом / https://ua.depositphotos.com і УНІАН

Академічна співачка і колишній депутат Держдуми РФ Марія Максакова, яка вже давно живе в Україні, запропонувала влаштувати легендарній попспівачці Аллі Пугачовій та її позиції щодо війни. Свою пропозицію вона озвучила в інтерв'ю проекту "Аргумент" на YouTube-каналі УНІАН.

Максакова каже, що чекає від Пугачової набагато рішучіших дій в плані підтримки Україні. Адже, за словами співачки, Примадонна була багато десятиліть поспіль кумиром мільйонів людей. Жінок - в першу чергу. Адже Пугачова стала уособленням всього того, що "слабкій статі" забороняли відчувати в застійні часи СРСР.

"Вона має безумовний вплив на цю категорію людей, і вона має очевидну аудиторію. Тому я вважаю, що вона могла б зробити набагато більше, і я дуже хотіла, щоб вона зробила набагато більше. Я не знаю, що їй заважає. Тим більше зараз, коли вони (з чоловіком Максимом Галкіним ‒ Главред) розірвали всі відносини з кремлівською владою. Хоча, сказати, що у неї були близькі стосунки з владою, ‒ буде великим перебільшенням, але вона і не була великим опозиціонером нинішньому режиму", ‒ сказала Максакова.

Потім ведучий проекту запропонував Максакової особисто запросити Примадонну до Києва. Наприклад, щоб та дала концерт у підземному переході київського метро.

"Якщо таке запрошення відгукується в українців, якщо воно не викликає якогось відторгнення [...] Мені здається, що наближати перемогу (України, - Главред) потрібно спільними зусиллями. А не чекати, поки вона відбудеться, і приєднатися до святкування. Вже якщо говорити про її характер (Примадонни, - Главред), то вона впорається з російською владою", - підсумувала Максакова.

Дивитися з 01:09: 30

Нагадаємо, раніше Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він.

Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.

Також ми писали, що співачка Лайма Вайкуле підтримала свою колегу по сцені Аллу Пугачову, яка звернулася до російської влади, попросивши визнати її іноземним агентом.

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