Ексдепутат Держдуми запропонувала Пугачовій виступити в Києві з концертом

Оперна співачка і колишній депутат Держдуми Марія Максакова, яка живе в Україні, висловилася про Аллу Пугачову та її позицію щодо війни.
Академічна співачка і колишній депутат Держдуми РФ Марія Максакова, яка вже давно живе в Україні, запропонувала влаштувати легендарній попспівачці Аллі Пугачовій та її позиції щодо війни. Свою пропозицію вона озвучила в інтерв'ю проекту "Аргумент" на YouTube-каналі УНІАН.
Максакова каже, що чекає від Пугачової набагато рішучіших дій в плані підтримки Україні. Адже, за словами співачки, Примадонна була багато десятиліть поспіль кумиром мільйонів людей. Жінок - в першу чергу. Адже Пугачова стала уособленням всього того, що "слабкій статі" забороняли відчувати в застійні часи СРСР.
"Вона має безумовний вплив на цю категорію людей, і вона має очевидну аудиторію. Тому я вважаю, що вона могла б зробити набагато більше, і я дуже хотіла, щоб вона зробила набагато більше. Я не знаю, що їй заважає. Тим більше зараз, коли вони (з чоловіком Максимом Галкіним ‒ Главред) розірвали всі відносини з кремлівською владою. Хоча, сказати, що у неї були близькі стосунки з владою, ‒ буде великим перебільшенням, але вона і не була великим опозиціонером нинішньому режиму", ‒ сказала Максакова.
Потім ведучий проекту запропонував Максакової особисто запросити Примадонну до Києва. Наприклад, щоб та дала концерт у підземному переході київського метро.
"Якщо таке запрошення відгукується в українців, якщо воно не викликає якогось відторгнення [...] Мені здається, що наближати перемогу (України, - Главред) потрібно спільними зусиллями. А не чекати, поки вона відбудеться, і приєднатися до святкування. Вже якщо говорити про її характер (Примадонни, - Главред), то вона впорається з російською владою", - підсумувала Максакова.
Дивитися з 01:09: 30
Нагадаємо, раніше Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.
"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він.
Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.
Також ми писали, що співачка Лайма Вайкуле підтримала свою колегу по сцені Аллу Пугачову, яка звернулася до російської влади, попросивши визнати її іноземним агентом.
Інші новини:
- "Не потрібно лити бруд на своїх громадян": Буланова вирішила повчити Галкіна і Пугачову
- Хто виносив двійнят Пугачової і Галкіна - росЗМІ розкрили нову інформацію про сурогатну матір
- "Брудні люди, повії": російський актор образив Пугачову і Галкіна після заяви про рабів