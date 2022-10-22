"Галкіна привеземо, потім Урганта": у Росії зробили заяву про повернення чоловіка Пугачової

В Росії зробили заяву про повернення Галкіна і Урганта / скріншот YouTube

Максим Галкін був одним з перших, хто покинув Росію після початку їй війни в Україні. Чоловік Алли Пугачової один з небагатьох, хто не боїться говорити правду.

За це його зненавиділи в Росії. Михайло Шахназаров, один з пропагандистів Кремля, впевнений, що Максим Галкін, покатавшись з туром по містах, повернеться на батьківщину.

Він вважає, що Росія - буде "країною-терпилою", якщо з розпростертими обіймами прийме всіх тих, хто від неї відвернувся у важкий момент.

"Вони будуть тягнути звідти, тому що це диверсія. Ось Бадоєва знову на Першому каналі. Чому? А тому, що хтось дає сигнал, мовляв, з'явилася Бадоєва, потім Галкіна привеземо, потім Урганта", - обурився Шахназаров.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.

Також ми писали, що співачка Лайма Вайкуле підтримала свою колегу по сцені Аллу Пугачову, яка звернулася до російської влади, попросивши визнати її іноземним агентом.

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